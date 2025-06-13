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Израильский посол рассказал, сколько продлится операция ЦАХАЛ против Ирана - РИА Новости, 13.06.2025
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09:57 13.06.2025 (обновлено: 12:57 13.06.2025)
https://ria.ru/20250613/posol--2022609716.html
Израильский посол рассказал, сколько продлится операция ЦАХАЛ против Ирана
Израильский посол рассказал, сколько продлится операция ЦАХАЛ против Ирана - РИА Новости, 13.06.2025
Израильский посол рассказал, сколько продлится операция ЦАХАЛ против Ирана
Начавшаяся операция Израиля против Ирана может продлиться несколько дней, но не займет месяцы, заявил посол Израиля во Франции Джошуа Зарка. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T09:57:00+03:00
2025-06-13T12:57:00+03:00
али хаменеи
израиль
иран
франция
в мире
операция израиля "восходящий лев"
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ПАРИЖ, 13 июн - РИА Новости. Начавшаяся операция Израиля против Ирана может продлиться несколько дней, но не займет месяцы, заявил посол Израиля во Франции Джошуа Зарка. "Эта операция может продлиться еще несколько дней, но это не операция на несколько месяцев или несколько недель", - сказал он в эфире радиостанции RTL По его словам, это не объявление войны Ирану, а операция по пресечению его ядерной программы. "С трех часов ночи до текущего момента было пять волн атак. Большая часть ядерного потенциала Ирана уже была уничтожена", - утверждает он. Посол отметил, что не видит риска политической изоляции Израиля, а между Вашингтоном и Тель-Авивом проходили интенсивные переговоры на самом высоком уровне. Как он отметил, Израиль не предупреждал предварительно Францию о начале операции. "Французское государство, начиная, скажем, с определенных периодов, не так близко, как это было раньше... Оно является союзником, но не до такой степени, чтобы у него, скажем, была предварительная информация о подобной операции", - объяснил посол. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Перед началом операции власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение, закрыли воздушное пространство, активировали особый режим работы больниц и призвали население следовать указаниям службы гражданской обороны.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости &gt;&gt;
https://ria.ru/20250613/izrail-2022590272.html
израиль
иран
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Последствия ночных ударов Израиля по Тегерану
Последствия ночных ударов Израиля по Тегерану
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Пожар в жилом доме в Тегеране после ударов Израиля
Пожар в жилом доме в Тегеране после ударов Израиля
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али хаменеи, израиль, иран, франция, в мире, операция израиля "восходящий лев"
Али Хаменеи, Израиль, Иран, Франция, В мире, Операция Израиля "Восходящий лев"
Израильский посол рассказал, сколько продлится операция ЦАХАЛ против Ирана

Израильский посол Зарка: операция ЦАХАЛ против Ирана продлится несколько дней

© AP Photo / Vahid SalemiНа месте взрыва в жилом комплексе на севере Тегерана, Иран
На месте взрыва в жилом комплексе на севере Тегерана, Иран - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
На месте взрыва в жилом комплексе на севере Тегерана, Иран
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ПАРИЖ, 13 июн - РИА Новости. Начавшаяся операция Израиля против Ирана может продлиться несколько дней, но не займет месяцы, заявил посол Израиля во Франции Джошуа Зарка.
"Эта операция может продлиться еще несколько дней, но это не операция на несколько месяцев или несколько недель", - сказал он в эфире радиостанции RTL
По его словам, это не объявление войны Ирану, а операция по пресечению его ядерной программы.
"С трех часов ночи до текущего момента было пять волн атак. Большая часть ядерного потенциала Ирана уже была уничтожена", - утверждает он.
Посол отметил, что не видит риска политической изоляции Израиля, а между Вашингтоном и Тель-Авивом проходили интенсивные переговоры на самом высоком уровне.
Как он отметил, Израиль не предупреждал предварительно Францию о начале операции. "Французское государство, начиная, скажем, с определенных периодов, не так близко, как это было раньше... Оно является союзником, но не до такой степени, чтобы у него, скажем, была предварительная информация о подобной операции", - объяснил посол.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.
Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
Перед началом операции власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение, закрыли воздушное пространство, активировали особый режим работы больниц и призвали население следовать указаниям службы гражданской обороны.
Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>
Министр обороны Израиля объявил чрезвычайное положение по всей стране, передаQ04т Axios. - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Израиль нанес пять волн ударов по целям в Иране, пишут СМИ
07:39
 
Али ХаменеиИзраильИранФранцияВ миреОперация Израиля "Восходящий лев"
 
 
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На месте взрыва в жилом комплексе на севере Тегерана, ИранУдары Израиля по Ирану. Онлайн-репортаж06:43
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