https://ria.ru/20250613/polsha-2022723524.html

На Западе раскрыли, что готовит Польша против России

На Западе раскрыли, что готовит Польша против России - РИА Новости, 13.06.2025

На Западе раскрыли, что готовит Польша против России

Польское правительство наращивает военные спутниковые арсеналы для якобы сдерживания российской угрозы, пишет The National Interest. РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T22:52:00+03:00

2025-06-13T22:52:00+03:00

2025-06-13T22:52:00+03:00

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Польское правительство наращивает военные спутниковые арсеналы для якобы сдерживания российской угрозы, пишет The National Interest."В прошлом году Варшава начала работу недавно созданного Агентства геопространственной разведки и спутниковых служб. Это агентство будет контролировать растущий спутниковый потенциал Польши. В частности, оно будет координировать использование этих спутников для критически важных военных миссий, направленных в первую очередь против России. В 2023 году польское правительство заключило контракт с европейской аэрокосмической фирмой Airbus на поставку двух военных разведывательных спутников, которые должны быть выведены на орбиту к 2027 году. К концу 2024 года Варшава дополнила этот заказ, купив четыре микроспутника, построенных на платформе HyperSat польской фирмы Creotech, — за дополнительную стоимость в 134 миллиона долларов", — говорится в материале.Издание отмечает, что восточноевропейские члены НАТО, которые находятся ближе всего к боевым действиям и тайно участвуют в поддержке Украины против России, быстро готовятся к тому, что, по их мнению, станет неизбежным следующим шагом Кремля: атака на НАТО. Лидеры Варшавы считают, что удар в первую очередь будет направлена ​​против них.В последнее время на Западе все чаще высказываются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и Москвы. Отмечается беспрецедентная активность НАТО у западных границ страны. Военный блок расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Россияостается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20250609/polsha-2021792373.html

https://ria.ru/20250604/mid-2020880623.html

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