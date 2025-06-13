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Red Wings приостановила все полеты в Израиль

Red Wings приостановила все полеты в Израиль - РИА Новости, 13.06.2025

Red Wings приостановила все полеты в Израиль

Авиакомпания Red Wings приостанавливает все полеты в Израиль на фоне закрытия воздушного пространства страны, сообщила компания. РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T11:44:00+03:00

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Авиакомпания Red Wings приостанавливает все полеты в Израиль на фоне закрытия воздушного пространства страны, сообщила компания."Авиакомпания отменяет рейсы в Израиль, запланированные до 10 утра по московскому времени 14 июня. Ночной рейс в Тель-Авив был направлен в запасной аэропорт, в настоящее время самолет уже приземлился в Москве.", - сообщили в компании."Мы приносим извинения пассажирам, полностью компенсируем билеты, а также предложим альтернативные маршруты, когда это позволят требования безопасности", - добавили там.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

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2025

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израиль, в мире, операция израиля "восходящий лев", тель-авив, москва