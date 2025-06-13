https://ria.ru/20250613/pezeshkian--2022650842.html

Президент Ирана назвал израильскую атаку глупой

Президент Ирана назвал израильскую атаку глупой - РИА Новости, 13.06.2025

Президент Ирана назвал израильскую атаку глупой

Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал глупой атаку Израиля на исламскую республику, пообещал ответ. РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T13:59:00+03:00

2025-06-13T13:59:00+03:00

2025-06-13T14:39:00+03:00

операция израиля "восходящий лев"

иран

израиль

масуд пезешкиан

в мире

али хаменеи

тегеран (город)

обострение отношений сша и ирана

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ТЕГЕРАН, 13 июн - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал глупой атаку Израиля на исламскую республику, пообещал ответ. "Конечно, иранский народ и власти страны не будут молчать в ответ на это преступление и дадут законный и мощный ответ, который заставить врага пожалеть из-за своего глупого шага", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте президента.Пезешкиан также отметил, что Иран даст решительный ответ в той же степени, "в которой прикладывал усилия к миру и спокойствию в регионе". Он также призвал иранцев сплотиться и "не верить ложной информации как части психологической войны".В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

https://ria.ru/20250613/voyna-2022636901.html

иран

израиль

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операция израиля "восходящий лев", иран, израиль, масуд пезешкиан, в мире, али хаменеи, тегеран (город), обострение отношений сша и ирана