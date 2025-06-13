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Путин в режиме онлайн получает доклады о событиях между Израилем и Ираном

Путин в режиме онлайн получает доклады о событиях между Израилем и Ираном - РИА Новости, 13.06.2025

Путин в режиме онлайн получает доклады о событиях между Израилем и Ираном

Президент РФ Владимир Путин в режиме онлайн получает доклады о происходящих событиях между Израилем и Ираном, сообщил журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T11:23:00+03:00

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владимир путин

дмитрий песков

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израиль

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в режиме онлайн получает доклады о происходящих событиях между Израилем и Ираном, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Президент (РФ Владимир) Путин в режиме реального времени по линии Министерства обороны РФ, Службы внешней разведки и Министерства иностранных дел получает доклады о происходящих в регионе событиях", - сказал представитель Кремля.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

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2025

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владимир путин, дмитрий песков, россия, иран, израиль, операция израиля "восходящий лев", в мире