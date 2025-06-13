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Песков рассказал о заявлении МИД по ситуации между Израилем и Ираном

Песков рассказал о заявлении МИД по ситуации между Израилем и Ираном - РИА Новости, 13.06.2025

Песков рассказал о заявлении МИД по ситуации между Израилем и Ираном

МИД России по поручению президента РФ Владимира Путина вскоре выпустит развернутое заявление по ситуации между Израилем и Ираном, заявил журналистам... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T11:21:00+03:00

2025-06-13T11:21:00+03:00

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. МИД России по поручению президента РФ Владимира Путина вскоре выпустит развернутое заявление по ситуации между Израилем и Ираном, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "По поручению главы государства в самое ближайшее время МИД выпустит развернутое заявление, которое далее будет распространено в Организации Объединенных Наций", - сказал он.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

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дмитрий песков, владимир путин, иран, израиль, россия, операция израиля "восходящий лев", в мире