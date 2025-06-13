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Red Wings отменила перелеты в Израиль до 16 июня включительно

Red Wings отменила перелеты в Израиль до 16 июня включительно - РИА Новости, 13.06.2025

Red Wings отменила перелеты в Израиль до 16 июня включительно

Авиакомпания Red Wings отменила перелеты в Израиль до 16 июня включительно в связи с событиями на Ближнем Востоке, сообщила РИА Новости компания. РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T17:11:00+03:00

2025-06-13T17:11:00+03:00

2025-06-13T17:11:00+03:00

обострение конфликта между израилем и ираном

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Авиакомпания Red Wings отменила перелеты в Израиль до 16 июня включительно в связи с событиями на Ближнем Востоке, сообщила РИА Новости компания. "В связи с событиями на Ближнем Востоке и закрытием воздушного пространства нескольких стран Red Wings вынуждена скорректировать расписание рейсов в Израиль… В настоящее время авиакомпания отменила перелеты до 16 июня включительно", - сообщили в компании. Там добавили, что изменения в расписании будут действовать до восстановления полной безопасности полетов воздушных судов, подчеркнув, что "это абсолютный приоритет Red Wings". Пассажиры отмененных рейсов могут оформить вынужденный возврат – авиакомпания полностью компенсирует стоимость билетов.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

https://ria.ru/20250613/voyna-2022636901.html

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обострение конфликта между израилем и ираном, израиль, ближний восток, иран, в мире