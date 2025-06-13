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ICAN: нападение ЦАХАЛ подрывает переговоры по иранской ядерной программе - РИА Новости, 13.06.2025
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13:13 13.06.2025
https://ria.ru/20250613/peregovory--2022642683.html
ICAN: нападение ЦАХАЛ подрывает переговоры по иранской ядерной программе
ICAN: нападение ЦАХАЛ подрывает переговоры по иранской ядерной программе - РИА Новости, 13.06.2025
ICAN: нападение ЦАХАЛ подрывает переговоры по иранской ядерной программе
Нападение Израиля на Иран стало опасной эскалацией, которая подрывает перспективы успешных переговоров по ядерной программе Ирана, заявил РИА Новости... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T13:13:00+03:00
2025-06-13T13:13:00+03:00
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ЖЕНЕВА, 13 июн - РИА Новости. Нападение Израиля на Иран стало опасной эскалацией, которая подрывает перспективы успешных переговоров по ядерной программе Ирана, заявил РИА Новости руководитель отдела СМИ Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алистер Бернетт. "Нападение Израиля – это опасная эскалация со стороны государства, обладающего ядерным оружием, которая подрывает перспективы успешных переговоров по ядерной программе Ирана и чревата более масштабной войной, еще более угрожающей жизни мирного населения", - заявил собеседник агентства. Как он отметил, в настоящее время международные агентства и США не считают, что у Ирана есть текущая программа создания ядерного оружия. "Но опасность заключается в том, что в Иране усилятся голоса, утверждающие, что стране необходимо ядерное оружие из-за угрозы со стороны обладающего ядерным оружием Израиля. Таким образом, эта атака увеличивает риск того, что Тегеран может решиться на разработку ядерного оружия", - добавил представитель ICAN.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости &gt;&gt;
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операция израиля "восходящий лев", ican, иран, израиль, сша, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире
Операция Израиля "Восходящий лев", ICAN, Иран, Израиль, США, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, В мире
ICAN: нападение ЦАХАЛ подрывает переговоры по иранской ядерной программе

Нападение Израиля подрывает перспективы переговоров по ядерной программе Ирана

© AP Photo / Vahid SalemiПоследствия израильской атаки в Тегеране, Иран
Последствия израильской атаки в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Последствия израильской атаки в Тегеране, Иран
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ЖЕНЕВА, 13 июн - РИА Новости. Нападение Израиля на Иран стало опасной эскалацией, которая подрывает перспективы успешных переговоров по ядерной программе Ирана, заявил РИА Новости руководитель отдела СМИ Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алистер Бернетт.
"Нападение Израиля – это опасная эскалация со стороны государства, обладающего ядерным оружием, которая подрывает перспективы успешных переговоров по ядерной программе Ирана и чревата более масштабной войной, еще более угрожающей жизни мирного населения", - заявил собеседник агентства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Геополитические последствия войны между Израилем и Ираном
12:34
Как он отметил, в настоящее время международные агентства и США не считают, что у Ирана есть текущая программа создания ядерного оружия.
"Но опасность заключается в том, что в Иране усилятся голоса, утверждающие, что стране необходимо ядерное оружие из-за угрозы со стороны обладающего ядерным оружием Израиля. Таким образом, эта атака увеличивает риск того, что Тегеран может решиться на разработку ядерного оружия", - добавил представитель ICAN.
Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>
Операция "Восходящий лев". Последствия израильских ударов по Ирану
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami

Израиль в середине ночи начал масштабную военную операцию "Восходящий лев" против Ирана.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Израиль в середине ночи начал масштабную военную операцию "Восходящий лев" против Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
1 из 8
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami

Целями стали военных и ядерных объектов в нескольких провинциях Ирана.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Целями стали военных и ядерных объектов в нескольких провинциях Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
2 из 8
© Getty Images / Contributor#699095

Так, сообщалось о взрывах на ядерном объекте в Натанзе. Но по данным МАГАТЭ уровень радиации на объекте не превышен.

Люди осматривают последствия массированного израильского авиаудара в Тегеране

Так, сообщалось о взрывах на ядерном объекте в Натанзе. Но по данным МАГАТЭ уровень радиации на объекте не превышен.

© Getty Images / Contributor#699095
3 из 8
© Getty Images / Majid Saeedi

Агентство также указало, что АЭС в Бушере, ядерный центр в Исфахане и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Агентство также указало, что АЭС в Бушере, ядерный центр в Исфахане и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали.

© Getty Images / Majid Saeedi
4 из 8
© Getty Images / Contributor#699095

Израильская армия сообщила, что в ходе операции использовала 200 самолетов и сотни боеприпасов.

Люди осматривают последствия массированного израильского авиаудара в Тегеране

Израильская армия сообщила, что в ходе операции использовала 200 самолетов и сотни боеприпасов.

© Getty Images / Contributor#699095
5 из 8
© Getty Images / Majid Saeedi

По заявлению ЦАХАЛ, были ликвидированы трое самых высокопоставленных иранских военных командиров, включая командующего КСИР и главу Генштаба.

Поврежденные автомобили на площади в районе Нармак в Тегеране после израильских авиаударов

По заявлению ЦАХАЛ, были ликвидированы трое самых высокопоставленных иранских военных командиров, включая командующего КСИР и главу Генштаба.

© Getty Images / Majid Saeedi
6 из 8
© Getty Images / Contributor#699095

Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что заранее знал о готовящейся операции.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что заранее знал о готовящейся операции.

© Getty Images / Contributor#699095
7 из 8
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami

При этом США заявили, что не участвовали и не оказывали помощь Израилю.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

При этом США заявили, что не участвовали и не оказывали помощь Израилю.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
8 из 8

Израиль в середине ночи начал масштабную военную операцию "Восходящий лев" против Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
1 из 8

Целями стали военных и ядерных объектов в нескольких провинциях Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
2 из 8

Так, сообщалось о взрывах на ядерном объекте в Натанзе. Но по данным МАГАТЭ уровень радиации на объекте не превышен.

© Getty Images / Contributor#699095
3 из 8

Агентство также указало, что АЭС в Бушере, ядерный центр в Исфахане и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали.

© Getty Images / Majid Saeedi
4 из 8

Израильская армия сообщила, что в ходе операции использовала 200 самолетов и сотни боеприпасов.

© Getty Images / Contributor#699095
5 из 8

По заявлению ЦАХАЛ, были ликвидированы трое самых высокопоставленных иранских военных командиров, включая командующего КСИР и главу Генштаба.

© Getty Images / Majid Saeedi
6 из 8

Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что заранее знал о готовящейся операции.

© Getty Images / Contributor#699095
7 из 8

При этом США заявили, что не участвовали и не оказывали помощь Израилю.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
8 из 8
 
Операция Израиля "Восходящий лев"ICANИранИзраильСШАОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024В мире
 
 
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На месте взрыва в жилом комплексе на севере Тегерана, ИранУдары Израиля по Ирану. Онлайн-репортаж06:43
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