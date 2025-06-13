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ICAN: нападение ЦАХАЛ подрывает переговоры по иранской ядерной программе

ICAN: нападение ЦАХАЛ подрывает переговоры по иранской ядерной программе - РИА Новости, 13.06.2025

ICAN: нападение ЦАХАЛ подрывает переговоры по иранской ядерной программе

Нападение Израиля на Иран стало опасной эскалацией, которая подрывает перспективы успешных переговоров по ядерной программе Ирана, заявил РИА Новости... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T13:13:00+03:00

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2025-06-13T13:13:00+03:00

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ЖЕНЕВА, 13 июн - РИА Новости. Нападение Израиля на Иран стало опасной эскалацией, которая подрывает перспективы успешных переговоров по ядерной программе Ирана, заявил РИА Новости руководитель отдела СМИ Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алистер Бернетт. "Нападение Израиля – это опасная эскалация со стороны государства, обладающего ядерным оружием, которая подрывает перспективы успешных переговоров по ядерной программе Ирана и чревата более масштабной войной, еще более угрожающей жизни мирного населения", - заявил собеседник агентства. Как он отметил, в настоящее время международные агентства и США не считают, что у Ирана есть текущая программа создания ядерного оружия. "Но опасность заключается в том, что в Иране усилятся голоса, утверждающие, что стране необходимо ядерное оружие из-за угрозы со стороны обладающего ядерным оружием Израиля. Таким образом, эта атака увеличивает риск того, что Тегеран может решиться на разработку ядерного оружия", - добавил представитель ICAN.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

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операция израиля "восходящий лев", ican, иран, израиль, сша, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире