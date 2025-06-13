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"Говорю сейчас": глава Пентагона сделал резкое заявление о России
"Говорю сейчас": глава Пентагона сделал резкое заявление о России - РИА Новости, 13.06.2025
"Говорю сейчас": глава Пентагона сделал резкое заявление о России
США не приостанавливали кибероперации против России, заявил глава Пентагона Пит Хегсет на слушаниях комитета по делам вооруженных сил. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T00:44:00+03:00
2025-06-13T00:44:00+03:00
2025-06-13T09:05:00+03:00
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. США не приостанавливали кибероперации против России, заявил глава Пентагона Пит Хегсет на слушаниях комитета по делам вооруженных сил."Я понимаю, на какую информацию вы ссылаетесь, но она ложная, я говорил это тогда, говорю это сейчас <…> мы ничего не прекращали", — сказал он в ответ на просьбу сенатора от штата Нью-Гэмпшир Мэгги Гудлендер официально подтвердить тот факт, что США не приостанавливали операции против России в киберпространстве, несмотря на недавние сообщения в прессе.В марте издание Record со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщало, что Хегсет приказал Киберкомандованию США прекратить любую деятельность против России, включая наступательные кибероперации. Об этом также писали и другие западные СМИ.
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в мире, россия, сша, пит хегсет, министерство обороны сша
В мире, Россия, США, Пит Хегсет, Министерство обороны США
"Говорю сейчас": глава Пентагона сделал резкое заявление о России
Хегсет опроверг информацию о приостановке киберопераций против России