https://ria.ru/20250613/pashinyan-2022661107.html

Пашинян сделал новое заявление о российских военных

Пашинян сделал новое заявление о российских военных - РИА Новости, 13.06.2025

Пашинян сделал новое заявление о российских военных

Армения не намерена прекращать присутствие российских войск в стране, заявил премьер республики Никол Пашинян. Его цитирует агентство Sputnik. "В прошлом году... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T14:53:00+03:00

2025-06-13T14:53:00+03:00

2025-06-13T14:53:00+03:00

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Армения не намерена прекращать присутствие российских войск в стране, заявил премьер республики Никол Пашинян. Его цитирует агентство Sputnik. "В прошлом году мы сократили уровень присутствия российских войск, но, с другой стороны, сейчас у нас нет задачи прекратить присутствие российских войск в Армении", — сказал он. Пашинян добавил, что задача Еревана установить стабильный мир со странами региона. На территории Армении дислоцируется 102-я российская военная база. Воздушной компонентой этой базы в Гюмри выступает авиабаза "Эребуни", дислоцированная в Ереване. Пограничное управление ФСБ России в Армении несет службу в соответствии с договором между двумя странами "О статусе Пограничных войск Российской Федерации, находящихся на территории Республики Армения, и условиях их функционирования" от 30 сентября 1992 года.

https://ria.ru/20250519/armenija-2017811853.html

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россия, армения, никол пашинян, гюмри, в мире