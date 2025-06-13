Пашинян сделал новое заявление о российских военных
Пашинян: Армения не хочет прекращать присутствие российских военных
© Getty Images / picture alliance/Bernd von JutrczenkaПремьер-министр Республики Армения Никол Пашинян
© Getty Images / picture alliance/Bernd von Jutrczenka
Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Армения не намерена прекращать присутствие российских войск в стране, заявил премьер республики Никол Пашинян. Его цитирует агентство Sputnik.
"В прошлом году мы сократили уровень присутствия российских войск, но, с другой стороны, сейчас у нас нет задачи прекратить присутствие российских войск в Армении", — сказал он.
Пашинян добавил, что задача Еревана установить стабильный мир со странами региона.
На территории Армении дислоцируется 102-я российская военная база. Воздушной компонентой этой базы в Гюмри выступает авиабаза "Эребуни", дислоцированная в Ереване. Пограничное управление ФСБ России в Армении несет службу в соответствии с договором между двумя странами "О статусе Пограничных войск Российской Федерации, находящихся на территории Республики Армения, и условиях их функционирования" от 30 сентября 1992 года.
"В прошлом году мы сократили уровень присутствия российских войск, но, с другой стороны, сейчас у нас нет задачи прекратить присутствие российских войск в Армении", — сказал он.
Пашинян добавил, что задача Еревана установить стабильный мир со странами региона.
На территории Армении дислоцируется 102-я российская военная база. Воздушной компонентой этой базы в Гюмри выступает авиабаза "Эребуни", дислоцированная в Ереване. Пограничное управление ФСБ России в Армении несет службу в соответствии с договором между двумя странами "О статусе Пограничных войск Российской Федерации, находящихся на территории Республики Армения, и условиях их функционирования" от 30 сентября 1992 года.