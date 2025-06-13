https://ria.ru/20250613/osvobozhdenie-2022650507.html
Белоусов поздравил бойцов, освободивших Комар в ДНР
Белоусов поздравил бойцов, освободивших Комар в ДНР - РИА Новости, 13.06.2025
Белоусов поздравил бойцов, освободивших Комар в ДНР
Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 336-й отдельной гвардейской Белостокской бригады морской пехоты с освобождением... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T13:57:00+03:00
2025-06-13T13:57:00+03:00
2025-06-13T14:04:00+03:00
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 336-й отдельной гвардейской Белостокской бригады морской пехоты с освобождением населенного пункта Комар в ДНР и отметил, что они образцово выполняют воинский долг, сообщили в Минобороны РФ. "Военнослужащие соединения с первых дней специальной военной операции образцово выполняют воинский долг на самых ответственных направлениях, своим ратным подвигом подтверждая славное наследие и традиции воинов-фронтовиков, освобождавших Родную землю", – приводит ведомство слова Белоусова.Он отметил, что гвардейцы 336-й отдельной Белостокской бригады морской пехоты успешно решают боевые задачи в составе группировки войск "Восток", отражают атаки противника и занимают более выгодные рубежи. По словам Белоусова, они следуют боевым традициям и не жалея жизни отстаивают интересы Родины, а память об их ратных подвигах "останется в веках". Кроме того, министр поблагодарил военнослужащих полка за верность воинскому долгу и присяге, а также выразил уверенность, что они с честью продолжат выполнять все поставленные задачи, надежно защищать национальные интересы и обеспечивать безопасность России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, донецкая народная республика, андрей белоусов
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Андрей Белоусов
Белоусов поздравил бойцов, освободивших Комар в ДНР
Белоусов поздравил гвардейцев Белостокской бригады с освобождением Комара в ДНР
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 336-й отдельной гвардейской Белостокской бригады морской пехоты с освобождением населенного пункта Комар в ДНР и отметил, что они образцово выполняют воинский долг, сообщили в Минобороны РФ.
"Военнослужащие соединения с первых дней специальной военной операции образцово выполняют воинский долг на самых ответственных направлениях, своим ратным подвигом подтверждая славное наследие и традиции воинов-фронтовиков, освобождавших Родную землю", – приводит ведомство слова Белоусова.
Он отметил, что гвардейцы 336-й отдельной Белостокской бригады морской пехоты успешно решают боевые задачи в составе группировки войск "Восток", отражают атаки противника и занимают более выгодные рубежи. По словам Белоусова, они следуют боевым традициям и не жалея жизни отстаивают интересы Родины, а память об их ратных подвигах "останется в веках".
Кроме того, министр поблагодарил военнослужащих полка за верность воинскому долгу и присяге, а также выразил уверенность, что они с честью продолжат выполнять все поставленные задачи, надежно защищать национальные интересы и обеспечивать безопасность России
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