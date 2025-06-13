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"Это перебор". Орбан резко высказался о Зеленском - РИА Новости, 13.06.2025
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14:21 13.06.2025 (обновлено: 15:13 13.06.2025)
https://ria.ru/20250613/orban-2022654476.html
"Это перебор". Орбан резко высказался о Зеленском
"Это перебор". Орбан резко высказался о Зеленском - РИА Новости, 13.06.2025
"Это перебор". Орбан резко высказался о Зеленском
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан упрекнул Владимира Зеленского в неблагодарности и высокомерии. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T14:21:00+03:00
2025-06-13T15:13:00+03:00
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БУДАПЕШТ, 13 июн — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан упрекнул Владимира Зеленского в неблагодарности и высокомерии. "Украина получает помощь от Венгрии, потому что мы сразу начали принимать людей, мы позволяем им работать здесь, мы даем им работу, мы кормим их детей, мы даем им образование, мы обеспечиваем их безопасность и мы ни разу не просили их поблагодарить нас за это. Но говорить после этого о неуважении — это перебор. И Зеленскому надо это понять", — сказал он в эфире радио Kossuth.Венгрия не та страна, которая встает перед Украиной на колени, подобно Западной Европе, подчеркнул Орбан. "Мы прекрасно понимаем, кто такой президент Украины, точно знаем, кто такие украинцы и за кого они играют. И они не могут говорить с нами, венграми, высокомерно", — добавил премьер. Он также считает, что Киев не может требовать от Будапешта одобрения его вступления в Евросоюз, поскольку вообще не имеет права туда вступать. На этой неделе Зеленский в интервью венгерскому порталу ValaszOnline раскритиковал Орбана, обвинив его во вмешательстве во внутренние дела Украины и в использовании украинского вопроса в достижении внутриполитических целей. Глава венгерского МИД Петер Сийярто назвал эти заявления грубой антивенгерской пропагандой.
https://ria.ru/20241220/orban-1990333480.html
https://ria.ru/20250610/orban-2022135763.html
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в мире, украина, венгрия, виктор орбан, владимир зеленский, петер сийярто, евросоюз
В мире, Украина, Венгрия, Виктор Орбан, Владимир Зеленский, Петер Сийярто, Евросоюз
"Это перебор". Орбан резко высказался о Зеленском

Орбан упрекнул Зеленского в неблагодарности и высокомерии

© AP Photo / TETIANA DZHAFAROVAВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© AP Photo / TETIANA DZHAFAROVA
Владимир Зеленский . Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 13 июн — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан упрекнул Владимира Зеленского в неблагодарности и высокомерии.
"Украина получает помощь от Венгрии, потому что мы сразу начали принимать людей, мы позволяем им работать здесь, мы даем им работу, мы кормим их детей, мы даем им образование, мы обеспечиваем их безопасность и мы ни разу не просили их поблагодарить нас за это. Но говорить после этого о неуважении — это перебор. И Зеленскому надо это понять", — сказал он в эфире радио Kossuth.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
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Венгрия не та страна, которая встает перед Украиной на колени, подобно Западной Европе, подчеркнул Орбан.
«
"Мы прекрасно понимаем, кто такой президент Украины, точно знаем, кто такие украинцы и за кого они играют. И они не могут говорить с нами, венграми, высокомерно", — добавил премьер.
Он также считает, что Киев не может требовать от Будапешта одобрения его вступления в Евросоюз, поскольку вообще не имеет права туда вступать.
На этой неделе Зеленский в интервью венгерскому порталу ValaszOnline раскритиковал Орбана, обвинив его во вмешательстве во внутренние дела Украины и в использовании украинского вопроса в достижении внутриполитических целей. Глава венгерского МИД Петер Сийярто назвал эти заявления грубой антивенгерской пропагандой.
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В миреУкраинаВенгрияВиктор ОрбанВладимир ЗеленскийПетер СийяртоЕвросоюз
 
 
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