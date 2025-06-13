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Иран проводит операцию "Правдивое обещание 3" в ответ на атаки Израиля
Иран проводит операцию "Правдивое обещание 3" в ответ на атаки Израиля - РИА Новости, 13.06.2025
Иран проводит операцию "Правдивое обещание 3" в ответ на атаки Израиля
Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле, сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР). РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T21:47:00+03:00
2025-06-13T21:47:00+03:00
2025-06-13T21:51:00+03:00
в мире
иран
израиль
обострение конфликта между израилем и ираном
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ТЕГЕРАН, 13 июн - РИА Новости. Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле, сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР)."КСИР Ирана даёт разрушительный и точный ответ по десяткам целей сионистского режима, в том числе военным центрам, авиабазам, проводя операцию "Правдивое обещание 3", - говорится в заявлении КСИР, которое приводит агентство Fars.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>
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Кадры ракетного ответа Ирана
Кадры ракетного ответа Ирана
2025-06-13T21:47
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в мире, иран, израиль, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Иран, Израиль, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Иран проводит операцию "Правдивое обещание 3" в ответ на атаки Израиля
КСИР: Иран проводит операцию "Правдивое обещание 3" в ответ на атаки Израиля