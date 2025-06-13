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Иран проводит операцию "Правдивое обещание 3" в ответ на атаки Израиля

Иран проводит операцию "Правдивое обещание 3" в ответ на атаки Израиля - РИА Новости, 13.06.2025

Иран проводит операцию "Правдивое обещание 3" в ответ на атаки Израиля

Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле, сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР). РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T21:47:00+03:00

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в мире

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израиль

обострение конфликта между израилем и ираном

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ТЕГЕРАН, 13 июн - РИА Новости. Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле, сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР)."КСИР Ирана даёт разрушительный и точный ответ по десяткам целей сионистского режима, в том числе военным центрам, авиабазам, проводя операцию "Правдивое обещание 3", - говорится в заявлении КСИР, которое приводит агентство Fars.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

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в мире, иран, израиль, обострение конфликта между израилем и ираном