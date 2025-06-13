https://ria.ru/20250613/operatsii-2022619949.html

ЦАХАЛ продолжит проводить операции по уничтожению ядерной программы Ирана

ЦАХАЛ продолжит проводить операции по уничтожению ядерной программы Ирана - РИА Новости, 13.06.2025

ЦАХАЛ продолжит проводить операции по уничтожению ядерной программы Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжит проводить военные операции, целью которых является уничтожение ядерной программы Ирана и устранение угроз для страны,... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T11:01:00+03:00

2025-06-13T11:01:00+03:00

2025-06-13T11:01:00+03:00

израиль

иран

операция израиля "восходящий лев"

в мире

исраэль кац

али хаменеи

тегеран (город)

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0d/2022611486_0:164:3090:1902_1920x0_80_0_0_3f575be65f3d19b021ed730e0d7d9231.jpg

МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжит проводить военные операции, целью которых является уничтожение ядерной программы Ирана и устранение угроз для страны, заявил в пятницу министр обороны Израиля Исраэль Кац."Силы ЦАХАЛ продолжат свою деятельность по уничтожению иранской ядерной программы и устранению угроз государству", - заявил Кац, чьи слова приводит информационный портал Ynet.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Перед началом операции власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение, закрыли воздушное пространство, активировали особый режим работы больниц и призвали население следовать указаниям службы гражданской обороны.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

израиль

иран

тегеран (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пожар в жилом доме в Тегеране после ударов Израиля Пожар в жилом доме в Тегеране после ударов Израиля 2025-06-13T11:01 true PT1M14S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

израиль, иран, операция израиля "восходящий лев", в мире, исраэль кац, али хаменеи, тегеран (город), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024