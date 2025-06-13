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В Липецкой области объявили воздушную опасность

В Липецкой области объявили воздушную опасность - РИА Новости, 13.06.2025

В Липецкой области объявили воздушную опасность

Воздушная опасность объявлена в Липецкой области, сообщает ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T23:45:00+03:00

2025-06-13T23:45:00+03:00

2025-06-13T23:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

липецкая область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

безопасность

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Воздушная опасность объявлена в Липецкой области, сообщает ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. "Объявлен желтый уровень "Воздушная опасность" по Липецкой области", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

липецкая область

россия

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2025

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липецкая область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность, вооруженные силы украины, россия