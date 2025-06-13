https://ria.ru/20250613/opasnost-2022730413.html
В Липецкой области объявили воздушную опасность
В Липецкой области объявили воздушную опасность - РИА Новости, 13.06.2025
В Липецкой области объявили воздушную опасность
Воздушная опасность объявлена в Липецкой области, сообщает ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T23:45:00+03:00
2025-06-13T23:45:00+03:00
2025-06-13T23:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
липецкая область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Воздушная опасность объявлена в Липецкой области, сообщает ГУ МЧС по региону в Telegram-канале. "Объявлен желтый уровень "Воздушная опасность" по Липецкой области", - говорится в сообщении ведомства.
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липецкая область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Липецкая область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность, Вооруженные силы Украины, Россия
В Липецкой области объявили воздушную опасность
МЧС: в Липецкой области объявили желтый уровень воздушной опасности