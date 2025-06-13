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СБ ООН соберется на экстренное заседание из-за ударов Израиля по Ирану

СБ ООН соберется на экстренное заседание из-за ударов Израиля по Ирану - РИА Новости, 13.06.2025

СБ ООН соберется на экстренное заседание из-за ударов Израиля по Ирану

Совет Безопасности ООН проведет в пятницу экстренное заседание в связи с атаками Израиля на Иран, сообщил в пятницу первый зампостпреда России при организации... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T17:23:00+03:00

2025-06-13T17:23:00+03:00

2025-06-13T17:28:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 13 июн – РИА Новости. Совет Безопасности ООН проведет в пятницу экстренное заседание в связи с атаками Израиля на Иран, сообщил в пятницу первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский."Совбез ООН сегодня соберется на внеочередное заседание в связи с израильской атакой на Иран. Начало – в 15.00 по Нью-Йорку (22.00 по Москве). Ожидаем в том числе информацию от МАГАТЭ о состоянии ядерных объектов в этой стране", — написал Полянский в своем Telegram-канале.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

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в мире, израиль, иран, оон, магатэ, обострение конфликта между израилем и ираном