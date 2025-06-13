https://ria.ru/20250613/oon-2022669760.html
Источник: СБ ООН проведет экстренное заседание из-за атак Израиля на Иран
Источник: СБ ООН проведет экстренное заседание из-за атак Израиля на Иран - РИА Новости, 13.06.2025
Источник: СБ ООН проведет экстренное заседание из-за атак Израиля на Иран
Совет Безопасности ООН в пятницу днем проведет экстренное заседание по вопросу ударов Израиля по Ирану, заявил в пятницу РИА Новости осведомленный источник во... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T15:43:00+03:00
2025-06-13T15:43:00+03:00
2025-06-13T15:52:00+03:00
в мире
иран
оон
операция израиля "восходящий лев"
израиль
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ООН, 13 июн — РИА Новости. Совет Безопасности ООН в пятницу днем проведет экстренное заседание по вопросу ударов Израиля по Ирану, заявил в пятницу РИА Новости осведомленный источник во всемирной организации."Встреча Совета Безопасности ООН по израильским ударам ожидается сегодня, в 3 часа дня (22:00 мск)", - сказал собеседник агентства.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>
https://ria.ru/20250613/voyna-2022636901.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, оон, операция израиля "восходящий лев", израиль
В мире, Иран, ООН, Операция Израиля "Восходящий лев", Израиль
Источник: СБ ООН проведет экстренное заседание из-за атак Израиля на Иран
Совбез ООН в пятницу проведет экстренное заседание из-за ударов Израиля по Ирану