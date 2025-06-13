https://ria.ru/20250613/oon-2022669760.html

Источник: СБ ООН проведет экстренное заседание из-за атак Израиля на Иран

Источник: СБ ООН проведет экстренное заседание из-за атак Израиля на Иран - РИА Новости, 13.06.2025

Источник: СБ ООН проведет экстренное заседание из-за атак Израиля на Иран

Совет Безопасности ООН в пятницу днем проведет экстренное заседание по вопросу ударов Израиля по Ирану, заявил в пятницу РИА Новости осведомленный источник во... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T15:43:00+03:00

2025-06-13T15:43:00+03:00

2025-06-13T15:52:00+03:00

в мире

иран

оон

операция израиля "восходящий лев"

израиль

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ООН, 13 июн — РИА Новости. Совет Безопасности ООН в пятницу днем проведет экстренное заседание по вопросу ударов Израиля по Ирану, заявил в пятницу РИА Новости осведомленный источник во всемирной организации."Встреча Совета Безопасности ООН по израильским ударам ожидается сегодня, в 3 часа дня (22:00 мск)", - сказал собеседник агентства.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

https://ria.ru/20250613/voyna-2022636901.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, иран, оон, операция израиля "восходящий лев", израиль