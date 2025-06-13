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Источник: СБ ООН проведет экстренное заседание из-за атак Израиля на Иран - РИА Новости, 13.06.2025
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15:43 13.06.2025 (обновлено: 15:52 13.06.2025)
https://ria.ru/20250613/oon-2022669760.html
Источник: СБ ООН проведет экстренное заседание из-за атак Израиля на Иран
Источник: СБ ООН проведет экстренное заседание из-за атак Израиля на Иран - РИА Новости, 13.06.2025
Источник: СБ ООН проведет экстренное заседание из-за атак Израиля на Иран
Совет Безопасности ООН в пятницу днем проведет экстренное заседание по вопросу ударов Израиля по Ирану, заявил в пятницу РИА Новости осведомленный источник во... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T15:43:00+03:00
2025-06-13T15:52:00+03:00
в мире
иран
оон
операция израиля "восходящий лев"
израиль
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ООН, 13 июн — РИА Новости. Совет Безопасности ООН в пятницу днем проведет экстренное заседание по вопросу ударов Израиля по Ирану, заявил в пятницу РИА Новости осведомленный источник во всемирной организации."Встреча Совета Безопасности ООН по израильским ударам ожидается сегодня, в 3 часа дня (22:00 мск)", - сказал собеседник агентства.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости &gt;&gt;
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иран
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96
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в мире, иран, оон, операция израиля "восходящий лев", израиль
В мире, Иран, ООН, Операция Израиля "Восходящий лев", Израиль
Источник: СБ ООН проведет экстренное заседание из-за атак Израиля на Иран

Совбез ООН в пятницу проведет экстренное заседание из-за ударов Израиля по Ирану

© Getty Images / Majid SaeediПоследствия израильской атаки в Тегеране, Иран
Последствия израильской атаки в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© Getty Images / Majid Saeedi
Последствия израильской атаки в Тегеране, Иран
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ООН, 13 июн — РИА Новости. Совет Безопасности ООН в пятницу днем проведет экстренное заседание по вопросу ударов Израиля по Ирану, заявил в пятницу РИА Новости осведомленный источник во всемирной организации.
"Встреча Совета Безопасности ООН по израильским ударам ожидается сегодня, в 3 часа дня (22:00 мск)", - сказал собеседник агентства.
Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Геополитические последствия войны между Израилем и Ираном
12:34
 
В миреИранООНОперация Израиля "Восходящий лев"Израиль
 
 
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На месте взрыва в жилом комплексе на севере Тегерана, ИранУдары Израиля по Ирану. Онлайн-репортаж06:43
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