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Генсек ООН отреагировал на израильские удары по Ирану - РИА Новости, 13.06.2025
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08:44 13.06.2025 (обновлено: 08:49 13.06.2025)
https://ria.ru/20250613/oon-2022597936.html
Генсек ООН отреагировал на израильские удары по Ирану
Генсек ООН отреагировал на израильские удары по Ирану - РИА Новости, 13.06.2025
Генсек ООН отреагировал на израильские удары по Ирану
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обеспокоен израильскими ударами по ядерным объектам в Иране, просит обе стороны проявлять максимальную сдержанность,... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T08:44:00+03:00
2025-06-13T08:49:00+03:00
в мире
иран
оон
израиль
операция израиля "восходящий лев"
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обеспокоен израильскими ударами по ядерным объектам в Иране, просит обе стороны проявлять максимальную сдержанность, заявил заместитель официального представителя ООН Фархан Хак.МИД исламской республики ранее заявил, что Тегеран требует "незамедлительных действий" от генсекретаря ООН в связи с ударами Израиля по Ирану."Генеральный секретарь осуждает любую военную эскалацию на Ближнем Востоке. Он особенно обеспокоен израильскими ударами по ядерным объектам в Иране в то время, когда между Ираном и Соединенными Штатами ведутся переговоры о статусе иранской ядерной программы", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ООН.Кроме того, генеральный секретарь ООН просит обе стороны проявлять максимальную сдержанность, "избегая любой ценой" скатывания ситуации к "более глубокому конфликту".Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости &gt;&gt;
https://ria.ru/20250613/tsakhal-2022598269.html
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7 495 645-6601
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Иранское госТВ на фоне сообщений об авиаударах Израиля заявило о взрыве в жилом доме в Тегеране и показало кадры с охваченным пламенем зданием
Иранское госТВ на фоне сообщений об авиаударах Израиля заявило о взрыве в жилом доме в Тегеране и показало кадры с охваченным пламенем зданием
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в мире, иран, оон, израиль, операция израиля "восходящий лев"
В мире, Иран, ООН, Израиль, Операция Израиля "Восходящий лев"
Генсек ООН отреагировал на израильские удары по Ирану

Генсек ООН выразил обеспокоенность ударами Израиля по ядерным объектам в Иране

© AP Photo / Vahid SalemiПожарные на месте разрушений после ударов Израиля по Ирану
Пожарные на месте разрушений после ударов Израиля по Ирану - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Пожарные на месте разрушений после ударов Израиля по Ирану
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обеспокоен израильскими ударами по ядерным объектам в Иране, просит обе стороны проявлять максимальную сдержанность, заявил заместитель официального представителя ООН Фархан Хак.
МИД исламской республики ранее заявил, что Тегеран требует "незамедлительных действий" от генсекретаря ООН в связи с ударами Израиля по Ирану.
"Генеральный секретарь осуждает любую военную эскалацию на Ближнем Востоке. Он особенно обеспокоен израильскими ударами по ядерным объектам в Иране в то время, когда между Ираном и Соединенными Штатами ведутся переговоры о статусе иранской ядерной программы", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ООН.
Кроме того, генеральный секретарь ООН просит обе стороны проявлять максимальную сдержанность, "избегая любой ценой" скатывания ситуации к "более глубокому конфликту".
Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>
Иранское госТВ на фоне сообщений об авиаударах Израиля заявило о взрыве в жилом доме в Тегеране и показало кадры с охваченным пламенем зданием - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
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В миреИранООНИзраильОперация Израиля "Восходящий лев"
 
 
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На месте взрыва в жилом комплексе на севере Тегерана, ИранУдары Израиля по Ирану. Онлайн-репортаж06:43
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