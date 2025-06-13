https://ria.ru/20250613/oon-2022597936.html

Генсек ООН отреагировал на израильские удары по Ирану

Генсек ООН отреагировал на израильские удары по Ирану - РИА Новости, 13.06.2025

Генсек ООН отреагировал на израильские удары по Ирану

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обеспокоен израильскими ударами по ядерным объектам в Иране, просит обе стороны проявлять максимальную сдержанность,... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T08:44:00+03:00

2025-06-13T08:44:00+03:00

2025-06-13T08:49:00+03:00

в мире

иран

оон

израиль

операция израиля "восходящий лев"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0d/2022590015_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8449118c60ec7ceb54288a9832046a70.jpg

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обеспокоен израильскими ударами по ядерным объектам в Иране, просит обе стороны проявлять максимальную сдержанность, заявил заместитель официального представителя ООН Фархан Хак.МИД исламской республики ранее заявил, что Тегеран требует "незамедлительных действий" от генсекретаря ООН в связи с ударами Израиля по Ирану."Генеральный секретарь осуждает любую военную эскалацию на Ближнем Востоке. Он особенно обеспокоен израильскими ударами по ядерным объектам в Иране в то время, когда между Ираном и Соединенными Штатами ведутся переговоры о статусе иранской ядерной программы", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ООН.Кроме того, генеральный секретарь ООН просит обе стороны проявлять максимальную сдержанность, "избегая любой ценой" скатывания ситуации к "более глубокому конфликту".Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

https://ria.ru/20250613/tsakhal-2022598269.html

иран

израиль

2025

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Иранское госТВ на фоне сообщений об авиаударах Израиля заявило о взрыве в жилом доме в Тегеране и показало кадры с охваченным пламенем зданием

Иранское госТВ на фоне сообщений об авиаударах Израиля заявило о взрыве в жилом доме в Тегеране и показало кадры с охваченным пламенем зданием

2025-06-13T08:44

true

PT0M46S