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МИД Ирана заявил о нарушении Израилем устава ООН - РИА Новости, 13.06.2025
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06:42 13.06.2025 (обновлено: 06:57 13.06.2025)
https://ria.ru/20250613/oon-2022585560.html
МИД Ирана заявил о нарушении Израилем устава ООН
МИД Ирана заявил о нарушении Израилем устава ООН - РИА Новости, 13.06.2025
МИД Ирана заявил о нарушении Израилем устава ООН
Удары Израиля по Ирану являются нарушением устава ООН, Тегеран вправе ответить на них, заявил МИД исламской республики. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T06:42:00+03:00
2025-06-13T06:57:00+03:00
операция израиля "восходящий лев"
в мире
иран
израиль
тегеран (город)
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ТЕГЕРАН, 13 июн – РИА Новости. Удары Израиля по Ирану являются нарушением устава ООН, Тегеран вправе ответить на них, заявил МИД исламской республики."Удары Израиля по Ирану являются нарушением статьи 4, пункта 2 Устава ООН и открытой агрессией против исламской республики. Тегеран имеет законное право ответить на эту агрессию в соответствии со статьей 51 Устава ООН, и вооруженные силы Ирана не колеблясь будут защищать иранскую нацию всей своей мощью и тем способом, который они сами изберут", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале МИД Ирана.Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала, что израильские ВВС наносят в Иране удары по десяткам целей, которые якобы связаны с ядерной программой и военными объектами. Как передает агентство Рейтер со ссылкой на израильского военного чиновника, целью ударов Израиля по Ирану также являются иранские военные командиры.Иранские СМИ сообщали о гибели командующего КСИР Хосейна Салами, командующего центральным штабом "Хатам аль-Анбия" КСИР Голам Али Рашида, а также трех физиков-ядерщиков в результате атаки Израиля в пятницу утром по Ирану.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА "Новости" &gt;&gt;
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операция израиля "восходящий лев", в мире, иран, израиль, тегеран (город), оон
Операция Израиля "Восходящий лев", В мире, Иран, Израиль, Тегеран (город), ООН
МИД Ирана заявил о нарушении Израилем устава ООН

МИД Ирана: Израиль нарушил устав ООН, Тегеран вправе ответить на удары

Северная часть Тегерана на фоне сообщений об атаке со стороны Израиля
Северная часть Тегерана на фоне сообщений об атаке со стороны Израиля - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
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ТЕГЕРАН, 13 июн – РИА Новости. Удары Израиля по Ирану являются нарушением устава ООН, Тегеран вправе ответить на них, заявил МИД исламской республики.
"Удары Израиля по Ирану являются нарушением статьи 4, пункта 2 Устава ООН и открытой агрессией против исламской республики. Тегеран имеет законное право ответить на эту агрессию в соответствии со статьей 51 Устава ООН, и вооруженные силы Ирана не колеблясь будут защищать иранскую нацию всей своей мощью и тем способом, который они сами изберут", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале МИД Ирана.
Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала, что израильские ВВС наносят в Иране удары по десяткам целей, которые якобы связаны с ядерной программой и военными объектами. Как передает агентство Рейтер со ссылкой на израильского военного чиновника, целью ударов Израиля по Ирану также являются иранские военные командиры.
Иранские СМИ сообщали о гибели командующего КСИР Хосейна Салами, командующего центральным штабом "Хатам аль-Анбия" КСИР Голам Али Рашида, а также трех физиков-ядерщиков в результате атаки Израиля в пятницу утром по Ирану.
Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА "Новости" >>
Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Нетаньяху заявил об успешности первого удара по Ирану
06:57
 
Операция Израиля "Восходящий лев"В миреИранИзраильТегеран (город)ООН
 
 
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На месте взрыва в жилом комплексе на севере Тегерана, ИранУдары Израиля по Ирану. Онлайн-репортаж06:43
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