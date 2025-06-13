https://ria.ru/20250613/oon-2022585560.html

МИД Ирана заявил о нарушении Израилем устава ООН

МИД Ирана заявил о нарушении Израилем устава ООН - РИА Новости, 13.06.2025

МИД Ирана заявил о нарушении Израилем устава ООН

Удары Израиля по Ирану являются нарушением устава ООН, Тегеран вправе ответить на них, заявил МИД исламской республики. РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T06:42:00+03:00

2025-06-13T06:42:00+03:00

2025-06-13T06:57:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 13 июн – РИА Новости. Удары Израиля по Ирану являются нарушением устава ООН, Тегеран вправе ответить на них, заявил МИД исламской республики."Удары Израиля по Ирану являются нарушением статьи 4, пункта 2 Устава ООН и открытой агрессией против исламской республики. Тегеран имеет законное право ответить на эту агрессию в соответствии со статьей 51 Устава ООН, и вооруженные силы Ирана не колеблясь будут защищать иранскую нацию всей своей мощью и тем способом, который они сами изберут", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале МИД Ирана.Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала, что израильские ВВС наносят в Иране удары по десяткам целей, которые якобы связаны с ядерной программой и военными объектами. Как передает агентство Рейтер со ссылкой на израильского военного чиновника, целью ударов Израиля по Ирану также являются иранские военные командиры.Иранские СМИ сообщали о гибели командующего КСИР Хосейна Салами, командующего центральным штабом "Хатам аль-Анбия" КСИР Голам Али Рашида, а также трех физиков-ядерщиков в результате атаки Израиля в пятницу утром по Ирану.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА "Новости" >>

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операция израиля "восходящий лев", в мире, иран, израиль, тегеран (город), оон