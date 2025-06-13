https://ria.ru/20250613/okroshka-2022569042.html
Роспотребнадзор рассказал о полезных свойствах окрошки
Роспотребнадзор рассказал о полезных свойствах окрошки - РИА Новости, 13.06.2025
Роспотребнадзор рассказал о полезных свойствах окрошки
Окрошка содержат множество витаминов и микроэлементов, она дополняет рацион белком, является дополнительным источником воды и растительной клетчатки, рассказали РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T03:03:00+03:00
2025-06-13T03:03:00+03:00
2025-06-13T03:03:00+03:00
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Окрошка содержат множество витаминов и микроэлементов, она дополняет рацион белком, является дополнительным источником воды и растительной клетчатки, рассказали РИА Новости в Роспотребнадзоре. "Польза окрошки заключается в ее богатом составе: картофель, редис, огурцы и зелень содержат множество витаминов и микроэлементов, а яйца и мясо дополняют рацион белком. Свежие овощи в окрошке также играют роль дополнительного источника воды и растительной клетчатки", - сообщили в пресс-службе ведомства. В ведомстве уточнили, что натуральный квас естественного брожения является источником аминокислот, витаминов и минералов, а также способствует восстановлению микрофлоры кишечника и укрепляет иммунитет. "Рекомендуется выбирать нефильтрованный и неосветленный квас с низким содержанием сахара в составе. Кефир, в свою очередь, содержит пробиотики, благоприятно влияющие на кишечник и поддерживающие здоровый иммунный фон", - пояснили в ведомстве. В Роспотребнадзоре добавили, что для усиления полезных свойств окрошки можно заменить колбасу нежирным мясом, добавлять больше зелени, редиса и огурцов, но при этом уменьшить количество картофеля. В ведомстве отметили, что не следует использовать майонез и жирные сорта сметаны. "Приготовленная по классическому рецепту с кислым белым квасом окрошка становится низкокалорийным и полезным для здоровья блюдом. Тем не менее, есть ряд заболеваний, при которых ее употребление противопоказано. Кефир и квас не рекомендуется при язве и обострении хронических заболеваний ЖКТ, а напитков природного брожения следует избегать при желчнокаменной болезни", - пояснили в ведомстве.
https://ria.ru/20250501/vrach-2014528322.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, здоровье, еда
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Здоровье - Общество, Здоровье, Еда
Роспотребнадзор рассказал о полезных свойствах окрошки
Окрошка содержит множество витаминов, микроэлементов и дополняет рацион белком
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Окрошка содержат множество витаминов и микроэлементов, она дополняет рацион белком, является дополнительным источником воды и растительной клетчатки, рассказали РИА Новости в Роспотребнадзоре.
"Польза окрошки заключается в ее богатом составе: картофель, редис, огурцы и зелень содержат множество витаминов и микроэлементов, а яйца и мясо дополняют рацион белком. Свежие овощи в окрошке также играют роль дополнительного источника воды и растительной клетчатки", - сообщили в пресс-службе ведомства.
В ведомстве уточнили, что натуральный квас естественного брожения является источником аминокислот, витаминов и минералов, а также способствует восстановлению микрофлоры кишечника и укрепляет иммунитет.
"Рекомендуется выбирать нефильтрованный и неосветленный квас с низким содержанием сахара в составе. Кефир, в свою очередь, содержит пробиотики, благоприятно влияющие на кишечник и поддерживающие здоровый иммунный фон", - пояснили в ведомстве.
В Роспотребнадзоре
добавили, что для усиления полезных свойств окрошки можно заменить колбасу нежирным мясом, добавлять больше зелени, редиса и огурцов, но при этом уменьшить количество картофеля. В ведомстве отметили, что не следует использовать майонез и жирные сорта сметаны.
"Приготовленная по классическому рецепту с кислым белым квасом окрошка становится низкокалорийным и полезным для здоровья блюдом. Тем не менее, есть ряд заболеваний, при которых ее употребление противопоказано. Кефир и квас не рекомендуется при язве и обострении хронических заболеваний ЖКТ, а напитков природного брожения следует избегать при желчнокаменной болезни", - пояснили в ведомстве.