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В аэропорту Саратова сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
В аэропорту Саратова сняли ограничения на прием и выпуск самолетов - РИА Новости, 13.06.2025
В аэропорту Саратова сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Саратова "Гагарин" сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T08:45:00+03:00
2025-06-13T08:45:00+03:00
2025-06-13T08:55:00+03:00
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Саратова "Гагарин" сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.Ранее Кореняко сообщал о введении ограничений в работе аэропорта Саратова "Гагарин"."В аэропорту Саратов (Гагарин) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - написал он в своем Telegram-канале.Отмечается, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.
https://ria.ru/20250607/samolet-2021486296.html
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), саратов, общество
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Саратов, Общество
В аэропорту Саратова сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
В аэропорту Саратова сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов