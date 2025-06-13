https://ria.ru/20250613/ogranicheniya--2022598160.html

В аэропорту Саратова сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Саратова сняли ограничения на прием и выпуск самолетов - РИА Новости, 13.06.2025

В аэропорту Саратова сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Саратова "Гагарин" сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T08:45:00+03:00

2025-06-13T08:45:00+03:00

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общество

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Саратова "Гагарин" сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.Ранее Кореняко сообщал о введении ограничений в работе аэропорта Саратова "Гагарин"."В аэропорту Саратов (Гагарин) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - написал он в своем Telegram-канале.Отмечается, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.

https://ria.ru/20250607/samolet-2021486296.html

https://ria.ru/20250610/samolet-2021960014.html

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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), саратов, общество