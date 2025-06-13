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Fox News: Израиль обманом собрал командующих ВКС Ирана перед атакой - РИА Новости, 13.06.2025
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17:15 13.06.2025 (обновлено: 17:16 13.06.2025)
https://ria.ru/20250613/obman-2022684843.html
Fox News: Израиль обманом собрал командующих ВКС Ирана перед атакой
Fox News: Израиль обманом собрал командующих ВКС Ирана перед атакой - РИА Новости, 13.06.2025
Fox News: Израиль обманом собрал командующих ВКС Ирана перед атакой
Израиль обманом заставил собраться командующих военно-космическими силами Ирана перед нанесением ударов по ним, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T17:15:00+03:00
2025-06-13T17:16:00+03:00
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Израиль обманом заставил собраться командующих военно-космическими силами Ирана перед нанесением ударов по ним, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на неназванного представителя израильских служб безопасности. Агентство Рейтер ранее передавало, что при израильских ударах погибли не менее 20 высокопоставленных командиров Ирана. Иранские СМИ сообщали, что командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) Амир-Али Хаджизаде также погиб в результате ударов Израиля по Ирану. "Израильский чиновник служб безопасности заявил... что Израилю удалось обманом заманить высших командиров военно-космическими силами Ирана на совещание", - говорится в сообщении телеканала. По словам источника Fox News, Израиль провел работу по сбору информации об иранских высокопоставленных военных. "Мы провели определенные мероприятия, чтобы узнать о них больше, а затем использовали эту информацию, чтобы повлиять на их поведение. Мы знали, что это заставит их встретиться - но, что более важно, мы знали, как удержать их там", - заявил телеканалу чиновник. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от СБ ООН осудить действия Израиля и принять меры, заявив о рисках катастрофы после удара по ядерному объекту в Натанзе. Он отметил, что удары Израиля являются нарушением Устава ООН и Тегеран вправе ответить на них.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости &gt;&gt;
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Взрыв в аэропорту иранского Тебриза
В аэропорту иранского Тебриза произошел взрыв
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израиль, тегеран (город), иран, али хаменеи, аббас аракчи, оон, обострение отношений сша и ирана, в мире
Израиль, Тегеран (город), Иран, Али Хаменеи, Аббас Аракчи, ООН, Обострение отношений США и Ирана, В мире
Fox News: Израиль обманом собрал командующих ВКС Ирана перед атакой

Fox News: Израиль обманом собрал командующих ВКС Ирана перед атакой на них

© AP Photo / Tsafrir AbayovИзраильская ракета
Израильская ракета - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Израильская ракета. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Израиль обманом заставил собраться командующих военно-космическими силами Ирана перед нанесением ударов по ним, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на неназванного представителя израильских служб безопасности.
Агентство Рейтер ранее передавало, что при израильских ударах погибли не менее 20 высокопоставленных командиров Ирана. Иранские СМИ сообщали, что командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) Амир-Али Хаджизаде также погиб в результате ударов Израиля по Ирану.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
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"Израильский чиновник служб безопасности заявил... что Израилю удалось обманом заманить высших командиров военно-космическими силами Ирана на совещание", - говорится в сообщении телеканала.
По словам источника Fox News, Израиль провел работу по сбору информации об иранских высокопоставленных военных.
"Мы провели определенные мероприятия, чтобы узнать о них больше, а затем использовали эту информацию, чтобы повлиять на их поведение. Мы знали, что это заставит их встретиться - но, что более важно, мы знали, как удержать их там", - заявил телеканалу чиновник.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.
Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от СБ ООН осудить действия Израиля и принять меры, заявив о рисках катастрофы после удара по ядерному объекту в Натанзе. Он отметил, что удары Израиля являются нарушением Устава ООН и Тегеран вправе ответить на них.
Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>
Операция "Восходящий лев". Последствия израильских ударов по Ирану
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami

Израиль в середине ночи начал масштабную военную операцию "Восходящий лев" против Ирана.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Израиль в середине ночи начал масштабную военную операцию "Восходящий лев" против Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
1 из 8
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami

Целями стали военных и ядерных объектов в нескольких провинциях Ирана.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Целями стали военных и ядерных объектов в нескольких провинциях Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
2 из 8
© Getty Images / Contributor#699095

Так, сообщалось о взрывах на ядерном объекте в Натанзе. Но по данным МАГАТЭ уровень радиации на объекте не превышен.

Люди осматривают последствия массированного израильского авиаудара в Тегеране

Так, сообщалось о взрывах на ядерном объекте в Натанзе. Но по данным МАГАТЭ уровень радиации на объекте не превышен.

© Getty Images / Contributor#699095
3 из 8
© Getty Images / Majid Saeedi

Агентство также указало, что АЭС в Бушере, ядерный центр в Исфахане и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Агентство также указало, что АЭС в Бушере, ядерный центр в Исфахане и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали.

© Getty Images / Majid Saeedi
4 из 8
© Getty Images / Contributor#699095

Израильская армия сообщила, что в ходе операции использовала 200 самолетов и сотни боеприпасов.

Люди осматривают последствия массированного израильского авиаудара в Тегеране

Израильская армия сообщила, что в ходе операции использовала 200 самолетов и сотни боеприпасов.

© Getty Images / Contributor#699095
5 из 8
© Getty Images / Majid Saeedi

По заявлению ЦАХАЛ, были ликвидированы трое самых высокопоставленных иранских военных командиров, включая командующего КСИР и главу Генштаба.

Поврежденные автомобили на площади в районе Нармак в Тегеране после израильских авиаударов

По заявлению ЦАХАЛ, были ликвидированы трое самых высокопоставленных иранских военных командиров, включая командующего КСИР и главу Генштаба.

© Getty Images / Majid Saeedi
6 из 8
© Getty Images / Contributor#699095

Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что заранее знал о готовящейся операции.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что заранее знал о готовящейся операции.

© Getty Images / Contributor#699095
7 из 8
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami

При этом США заявили, что не участвовали и не оказывали помощь Израилю.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

При этом США заявили, что не участвовали и не оказывали помощь Израилю.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
8 из 8

Израиль в середине ночи начал масштабную военную операцию "Восходящий лев" против Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
1 из 8

Целями стали военных и ядерных объектов в нескольких провинциях Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
2 из 8

Так, сообщалось о взрывах на ядерном объекте в Натанзе. Но по данным МАГАТЭ уровень радиации на объекте не превышен.

© Getty Images / Contributor#699095
3 из 8

Агентство также указало, что АЭС в Бушере, ядерный центр в Исфахане и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали.

© Getty Images / Majid Saeedi
4 из 8

Израильская армия сообщила, что в ходе операции использовала 200 самолетов и сотни боеприпасов.

© Getty Images / Contributor#699095
5 из 8

По заявлению ЦАХАЛ, были ликвидированы трое самых высокопоставленных иранских военных командиров, включая командующего КСИР и главу Генштаба.

© Getty Images / Majid Saeedi
6 из 8

Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что заранее знал о готовящейся операции.

© Getty Images / Contributor#699095
7 из 8

При этом США заявили, что не участвовали и не оказывали помощь Израилю.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
8 из 8
 
ИзраильТегеран (город)ИранАли ХаменеиАббас АракчиООНОбострение отношений США и ИранаВ мире
 
 
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Системы ПВО Израиля отражают ракетную атаку Ирана на Тель-АвивОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж08:00
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