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Fox News: Израиль обманом собрал командующих ВКС Ирана перед атакой

Fox News: Израиль обманом собрал командующих ВКС Ирана перед атакой - РИА Новости, 13.06.2025

Fox News: Израиль обманом собрал командующих ВКС Ирана перед атакой

Израиль обманом заставил собраться командующих военно-космическими силами Ирана перед нанесением ударов по ним, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T17:15:00+03:00

2025-06-13T17:15:00+03:00

2025-06-13T17:16:00+03:00

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Израиль обманом заставил собраться командующих военно-космическими силами Ирана перед нанесением ударов по ним, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на неназванного представителя израильских служб безопасности. Агентство Рейтер ранее передавало, что при израильских ударах погибли не менее 20 высокопоставленных командиров Ирана. Иранские СМИ сообщали, что командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) Амир-Али Хаджизаде также погиб в результате ударов Израиля по Ирану. "Израильский чиновник служб безопасности заявил... что Израилю удалось обманом заманить высших командиров военно-космическими силами Ирана на совещание", - говорится в сообщении телеканала. По словам источника Fox News, Израиль провел работу по сбору информации об иранских высокопоставленных военных. "Мы провели определенные мероприятия, чтобы узнать о них больше, а затем использовали эту информацию, чтобы повлиять на их поведение. Мы знали, что это заставит их встретиться - но, что более важно, мы знали, как удержать их там", - заявил телеканалу чиновник. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от СБ ООН осудить действия Израиля и принять меры, заявив о рисках катастрофы после удара по ядерному объекту в Натанзе. Он отметил, что удары Израиля являются нарушением Устава ООН и Тегеран вправе ответить на них.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

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Взрыв в аэропорту иранского Тебриза В аэропорту иранского Тебриза произошел взрыв 2025-06-13T17:15 true PT0M19S

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израиль, тегеран (город), иран, али хаменеи, аббас аракчи, оон, обострение отношений сша и ирана, в мире