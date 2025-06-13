https://ria.ru/20250613/oae-2022564281.html
Россия и ОАЭ имеют схожие взгляды на ключевые проблемы, заявил посол
Россия и ОАЭ имеют схожие взгляды на ключевые проблемы, заявил посол - РИА Новости, 13.06.2025
Россия и ОАЭ имеют схожие взгляды на ключевые проблемы, заявил посол
Россия и ОАЭ имеют схожее видение ключевых международных и региональных проблем, заявил посол РФ в ОАЭ Тимур Забиров, выступая на торжественном приеме по случаю РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T00:50:00+03:00
2025-06-13T00:50:00+03:00
2025-06-13T00:50:00+03:00
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АБУ-ДАБИ, 13 июн - РИА Новости. Россия и ОАЭ имеют схожее видение ключевых международных и региональных проблем, заявил посол РФ в ОАЭ Тимур Забиров, выступая на торжественном приеме по случаю Дня России в Абу-Даби. "Москва и Абу-Даби имеют совпадающее или близкое видение по ключевым региональным и международным проблемам, активно координируют свои позиции на различных многосторонних площадках", - сказал посол. Мероприятие, организованное посольством России в Абу-Даби и генеральным консульством в Дубае состоялось в банкетном зале отеля Conrad Abu Dhabi Etihad Towers. Гостями приема стали министр промышленности и передовых технологий ОАЭ Султан Ахмед Аль Джабер, государственный министр в правительстве ОАЭ Ахмед бин Али Аль Сайег, представитель правящей семьи Абу-Даби шейх Яс бен Хамдан бен Заед Аль Нахайян, а также руководители иностранных дипломатических миссий. В четверг самое высокое сооружение в мире - башню Бурдж-Халифа в Дубае - подсветили в цвета российского флага. Также в оттенки российского триколора было подсвечено здание Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) в столице ОАЭ.
https://ria.ru/20250613/oae-2022562776.html
https://ria.ru/20250518/torgovlya-2017677109.html
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в мире, оаэ, абу-даби, россия
В мире, ОАЭ, Абу-Даби, Россия
Россия и ОАЭ имеют схожие взгляды на ключевые проблемы, заявил посол
Посол Забиров: Россия и ОАЭ схожие взгляды на ключевые проблемы региона и мира