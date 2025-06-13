https://ria.ru/20250613/oae-2022564281.html

Россия и ОАЭ имеют схожие взгляды на ключевые проблемы, заявил посол

Россия и ОАЭ имеют схожие взгляды на ключевые проблемы, заявил посол - РИА Новости, 13.06.2025

Россия и ОАЭ имеют схожие взгляды на ключевые проблемы, заявил посол

Россия и ОАЭ имеют схожее видение ключевых международных и региональных проблем, заявил посол РФ в ОАЭ Тимур Забиров, выступая на торжественном приеме по случаю РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T00:50:00+03:00

2025-06-13T00:50:00+03:00

2025-06-13T00:50:00+03:00

в мире

оаэ

абу-даби

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998853409_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b0a06e2bf6074aa5d1b956c065a23c48.jpg

АБУ-ДАБИ, 13 июн - РИА Новости. Россия и ОАЭ имеют схожее видение ключевых международных и региональных проблем, заявил посол РФ в ОАЭ Тимур Забиров, выступая на торжественном приеме по случаю Дня России в Абу-Даби. "Москва и Абу-Даби имеют совпадающее или близкое видение по ключевым региональным и международным проблемам, активно координируют свои позиции на различных многосторонних площадках", - сказал посол. Мероприятие, организованное посольством России в Абу-Даби и генеральным консульством в Дубае состоялось в банкетном зале отеля Conrad Abu Dhabi Etihad Towers. Гостями приема стали министр промышленности и передовых технологий ОАЭ Султан Ахмед Аль Джабер, государственный министр в правительстве ОАЭ Ахмед бин Али Аль Сайег, представитель правящей семьи Абу-Даби шейх Яс бен Хамдан бен Заед Аль Нахайян, а также руководители иностранных дипломатических миссий. В четверг самое высокое сооружение в мире - башню Бурдж-Халифа в Дубае - подсветили в цвета российского флага. Также в оттенки российского триколора было подсвечено здание Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) в столице ОАЭ.

https://ria.ru/20250613/oae-2022562776.html

https://ria.ru/20250518/torgovlya-2017677109.html

оаэ

абу-даби

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, оаэ, абу-даби, россия