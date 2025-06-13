Рейтинг@Mail.ru
Россия и ОАЭ имеют схожие взгляды на ключевые проблемы, заявил посол - РИА Новости, 13.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:50 13.06.2025
https://ria.ru/20250613/oae-2022564281.html
Россия и ОАЭ имеют схожие взгляды на ключевые проблемы, заявил посол
Россия и ОАЭ имеют схожие взгляды на ключевые проблемы, заявил посол - РИА Новости, 13.06.2025
Россия и ОАЭ имеют схожие взгляды на ключевые проблемы, заявил посол
Россия и ОАЭ имеют схожее видение ключевых международных и региональных проблем, заявил посол РФ в ОАЭ Тимур Забиров, выступая на торжественном приеме по случаю РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T00:50:00+03:00
2025-06-13T00:50:00+03:00
в мире
оаэ
абу-даби
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998853409_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b0a06e2bf6074aa5d1b956c065a23c48.jpg
АБУ-ДАБИ, 13 июн - РИА Новости. Россия и ОАЭ имеют схожее видение ключевых международных и региональных проблем, заявил посол РФ в ОАЭ Тимур Забиров, выступая на торжественном приеме по случаю Дня России в Абу-Даби. "Москва и Абу-Даби имеют совпадающее или близкое видение по ключевым региональным и международным проблемам, активно координируют свои позиции на различных многосторонних площадках", - сказал посол. Мероприятие, организованное посольством России в Абу-Даби и генеральным консульством в Дубае состоялось в банкетном зале отеля Conrad Abu Dhabi Etihad Towers. Гостями приема стали министр промышленности и передовых технологий ОАЭ Султан Ахмед Аль Джабер, государственный министр в правительстве ОАЭ Ахмед бин Али Аль Сайег, представитель правящей семьи Абу-Даби шейх Яс бен Хамдан бен Заед Аль Нахайян, а также руководители иностранных дипломатических миссий. В четверг самое высокое сооружение в мире - башню Бурдж-Халифа в Дубае - подсветили в цвета российского флага. Также в оттенки российского триколора было подсвечено здание Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) в столице ОАЭ.
https://ria.ru/20250613/oae-2022562776.html
https://ria.ru/20250518/torgovlya-2017677109.html
оаэ
абу-даби
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998853409_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a54085b65c372e8e2b213837dbc47370.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, оаэ, абу-даби, россия
В мире, ОАЭ, Абу-Даби, Россия
Россия и ОАЭ имеют схожие взгляды на ключевые проблемы, заявил посол

Посол Забиров: Россия и ОАЭ схожие взгляды на ключевые проблемы региона и мира

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВид на Абу-Даби
Вид на Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Вид на Абу-Даби. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АБУ-ДАБИ, 13 июн - РИА Новости. Россия и ОАЭ имеют схожее видение ключевых международных и региональных проблем, заявил посол РФ в ОАЭ Тимур Забиров, выступая на торжественном приеме по случаю Дня России в Абу-Даби.
"Москва и Абу-Даби имеют совпадающее или близкое видение по ключевым региональным и международным проблемам, активно координируют свои позиции на различных многосторонних площадках", - сказал посол.
Флаги стран — участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Россия благодарна ОАЭ за вклад в работу БРИКС, заявил посол
00:21
Мероприятие, организованное посольством России в Абу-Даби и генеральным консульством в Дубае состоялось в банкетном зале отеля Conrad Abu Dhabi Etihad Towers.
Гостями приема стали министр промышленности и передовых технологий ОАЭ Султан Ахмед Аль Джабер, государственный министр в правительстве ОАЭ Ахмед бин Али Аль Сайег, представитель правящей семьи Абу-Даби шейх Яс бен Хамдан бен Заед Аль Нахайян, а также руководители иностранных дипломатических миссий.
В четверг самое высокое сооружение в мире - башню Бурдж-Халифа в Дубае - подсветили в цвета российского флага.
Также в оттенки российского триколора было подсвечено здание Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) в столице ОАЭ.
Флаги ОАЭ - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
В ОАЭ рассказали о росте торговли с Россией
18 мая, 13:22
 
В миреОАЭАбу-ДабиРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
На месте взрыва в жилом комплексе на севере Тегерана, ИранУдары Израиля по Ирану. Онлайн-репортаж06:43
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала