https://ria.ru/20250613/oae-2022562776.html

Россия благодарна ОАЭ за вклад в работу БРИКС, заявил посол

Россия благодарна ОАЭ за вклад в работу БРИКС, заявил посол - РИА Новости, 13.06.2025

Россия благодарна ОАЭ за вклад в работу БРИКС, заявил посол

Россия благодарна ОАЭ за вклад в работу БРИКС, заявил посол РФ в ОАЭ Тимур Забиров, выступая на торжественном приеме по случаю Дня России. РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T00:21:00+03:00

2025-06-13T00:21:00+03:00

2025-06-13T00:21:00+03:00

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АБУ-ДАБИ, 13 июн - РИА Новости. Россия благодарна ОАЭ за вклад в работу БРИКС, заявил посол РФ в ОАЭ Тимур Забиров, выступая на торжественном приеме по случаю Дня России. Прошедший в октябре в Казани саммит БРИКС стал первым для Объединенных Арабских Эмиратов в качестве полноправного участника организации. Наряду с ОАЭ, с 1 января 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Иран и Эфиопия. "Россия как председатель БРИКС в 2024 году была активным сторонником вступления ОАЭ в эту организацию и хотела бы поблагодарить ОАЭ за активное участие и ценный вклад в ее работу... Россия счастлива иметь надежного друга и стратегического партнера в лице ОАЭ. Наши двусторонние отношения строятся на взаимном доверии и уважении, обоюдном желании развивать сотрудничество в различных сферах несмотря на все вызовы в нашем международном окружении. В течение последних лет ОАЭ остается крупнейшим торговым партнером России среди арабских стран, и у нас еще остается широкий спектр дальнейших возможностей в сферах экономического и инвестиционного сотрудничества", - сказал посол. Мероприятие, организованное посольством России в Абу-Даби и генеральным консульством в Дубае состоялось в банкетном зале отеля Conrad Abu Dhabi Etihad Towers. Гостями вечера стали министр промышленности и передовых технологий ОАЭ Султан Ахмед Аль Джабер, государственный министр в правительстве ОАЭ Ахмед бин Али Аль Сайег, представитель правящей семьи Абу-Даби шейх Яс бен Хамдан бен Заед Аль Нахайян, а также руководители иностранных дипломатических миссий.

https://ria.ru/20250518/torgovlya-2017677109.html

https://ria.ru/20241115/briks-1984087544.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, оаэ, россия, абу-даби, брикс