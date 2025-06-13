https://ria.ru/20250613/oae-2022562776.html
Россия благодарна ОАЭ за вклад в работу БРИКС, заявил посол
Россия благодарна ОАЭ за вклад в работу БРИКС, заявил посол - РИА Новости, 13.06.2025
Россия благодарна ОАЭ за вклад в работу БРИКС, заявил посол
Россия благодарна ОАЭ за вклад в работу БРИКС, заявил посол РФ в ОАЭ Тимур Забиров, выступая на торжественном приеме по случаю Дня России. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T00:21:00+03:00
2025-06-13T00:21:00+03:00
2025-06-13T00:21:00+03:00
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АБУ-ДАБИ, 13 июн - РИА Новости. Россия благодарна ОАЭ за вклад в работу БРИКС, заявил посол РФ в ОАЭ Тимур Забиров, выступая на торжественном приеме по случаю Дня России. Прошедший в октябре в Казани саммит БРИКС стал первым для Объединенных Арабских Эмиратов в качестве полноправного участника организации. Наряду с ОАЭ, с 1 января 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Иран и Эфиопия. "Россия как председатель БРИКС в 2024 году была активным сторонником вступления ОАЭ в эту организацию и хотела бы поблагодарить ОАЭ за активное участие и ценный вклад в ее работу... Россия счастлива иметь надежного друга и стратегического партнера в лице ОАЭ. Наши двусторонние отношения строятся на взаимном доверии и уважении, обоюдном желании развивать сотрудничество в различных сферах несмотря на все вызовы в нашем международном окружении. В течение последних лет ОАЭ остается крупнейшим торговым партнером России среди арабских стран, и у нас еще остается широкий спектр дальнейших возможностей в сферах экономического и инвестиционного сотрудничества", - сказал посол. Мероприятие, организованное посольством России в Абу-Даби и генеральным консульством в Дубае состоялось в банкетном зале отеля Conrad Abu Dhabi Etihad Towers. Гостями вечера стали министр промышленности и передовых технологий ОАЭ Султан Ахмед Аль Джабер, государственный министр в правительстве ОАЭ Ахмед бин Али Аль Сайег, представитель правящей семьи Абу-Даби шейх Яс бен Хамдан бен Заед Аль Нахайян, а также руководители иностранных дипломатических миссий.
https://ria.ru/20250518/torgovlya-2017677109.html
https://ria.ru/20241115/briks-1984087544.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, оаэ, россия, абу-даби, брикс
В мире, ОАЭ, Россия, Абу-Даби, БРИКС
Россия благодарна ОАЭ за вклад в работу БРИКС, заявил посол
Посол Забиров: Россия счастлива иметь надежного друга в лице ОАЭ