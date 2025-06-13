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Россия благодарна ОАЭ за вклад в работу БРИКС, заявил посол - РИА Новости, 13.06.2025
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00:21 13.06.2025
https://ria.ru/20250613/oae-2022562776.html
Россия благодарна ОАЭ за вклад в работу БРИКС, заявил посол
Россия благодарна ОАЭ за вклад в работу БРИКС, заявил посол - РИА Новости, 13.06.2025
Россия благодарна ОАЭ за вклад в работу БРИКС, заявил посол
Россия благодарна ОАЭ за вклад в работу БРИКС, заявил посол РФ в ОАЭ Тимур Забиров, выступая на торжественном приеме по случаю Дня России. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T00:21:00+03:00
2025-06-13T00:21:00+03:00
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АБУ-ДАБИ, 13 июн - РИА Новости. Россия благодарна ОАЭ за вклад в работу БРИКС, заявил посол РФ в ОАЭ Тимур Забиров, выступая на торжественном приеме по случаю Дня России. Прошедший в октябре в Казани саммит БРИКС стал первым для Объединенных Арабских Эмиратов в качестве полноправного участника организации. Наряду с ОАЭ, с 1 января 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Иран и Эфиопия. "Россия как председатель БРИКС в 2024 году была активным сторонником вступления ОАЭ в эту организацию и хотела бы поблагодарить ОАЭ за активное участие и ценный вклад в ее работу... Россия счастлива иметь надежного друга и стратегического партнера в лице ОАЭ. Наши двусторонние отношения строятся на взаимном доверии и уважении, обоюдном желании развивать сотрудничество в различных сферах несмотря на все вызовы в нашем международном окружении. В течение последних лет ОАЭ остается крупнейшим торговым партнером России среди арабских стран, и у нас еще остается широкий спектр дальнейших возможностей в сферах экономического и инвестиционного сотрудничества", - сказал посол. Мероприятие, организованное посольством России в Абу-Даби и генеральным консульством в Дубае состоялось в банкетном зале отеля Conrad Abu Dhabi Etihad Towers. Гостями вечера стали министр промышленности и передовых технологий ОАЭ Султан Ахмед Аль Джабер, государственный министр в правительстве ОАЭ Ахмед бин Али Аль Сайег, представитель правящей семьи Абу-Даби шейх Яс бен Хамдан бен Заед Аль Нахайян, а также руководители иностранных дипломатических миссий.
https://ria.ru/20250518/torgovlya-2017677109.html
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в мире, оаэ, россия, абу-даби, брикс
В мире, ОАЭ, Россия, Абу-Даби, БРИКС
Россия благодарна ОАЭ за вклад в работу БРИКС, заявил посол

Посол Забиров: Россия счастлива иметь надежного друга в лице ОАЭ

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкФлаги стран — участниц БРИКС
Флаги стран — участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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АБУ-ДАБИ, 13 июн - РИА Новости. Россия благодарна ОАЭ за вклад в работу БРИКС, заявил посол РФ в ОАЭ Тимур Забиров, выступая на торжественном приеме по случаю Дня России.
Прошедший в октябре в Казани саммит БРИКС стал первым для Объединенных Арабских Эмиратов в качестве полноправного участника организации. Наряду с ОАЭ, с 1 января 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Иран и Эфиопия.
Флаги ОАЭ - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
В ОАЭ рассказали о росте торговли с Россией
18 мая, 13:22
"Россия как председатель БРИКС в 2024 году была активным сторонником вступления ОАЭ в эту организацию и хотела бы поблагодарить ОАЭ за активное участие и ценный вклад в ее работу... Россия счастлива иметь надежного друга и стратегического партнера в лице ОАЭ. Наши двусторонние отношения строятся на взаимном доверии и уважении, обоюдном желании развивать сотрудничество в различных сферах несмотря на все вызовы в нашем международном окружении. В течение последних лет ОАЭ остается крупнейшим торговым партнером России среди арабских стран, и у нас еще остается широкий спектр дальнейших возможностей в сферах экономического и инвестиционного сотрудничества", - сказал посол.
Мероприятие, организованное посольством России в Абу-Даби и генеральным консульством в Дубае состоялось в банкетном зале отеля Conrad Abu Dhabi Etihad Towers.
Гостями вечера стали министр промышленности и передовых технологий ОАЭ Султан Ахмед Аль Джабер, государственный министр в правительстве ОАЭ Ахмед бин Али Аль Сайег, представитель правящей семьи Абу-Даби шейх Яс бен Хамдан бен Заед Аль Нахайян, а также руководители иностранных дипломатических миссий.
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МИД ОАЭ прокомментировал вступление страны в БРИКС
15 ноября 2024, 22:06
 
В миреОАЭРоссияАбу-ДабиБРИКС
 
 
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