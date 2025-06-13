https://ria.ru/20250613/novgorod-2022667088.html

В Великом Новгороде из горящей квартиры спасли четырех человек и двух котов

В Великом Новгороде из горящей квартиры спасли четырех человек и двух котов - РИА Новости, 13.06.2025

В Великом Новгороде из горящей квартиры спасли четырех человек и двух котов

Пожарные вытащили из горящей квартиры пятиэтажного дома четырех человек и двух котов в Великом Новгороде, ещё 11 человек были эвакуированы, сообщает... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T15:25:00+03:00

2025-06-13T15:25:00+03:00

2025-06-13T16:09:00+03:00

происшествия

великий новгород

новгородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 июн - РИА Новости. Пожарные вытащили из горящей квартиры пятиэтажного дома четырех человек и двух котов в Великом Новгороде, ещё 11 человек были эвакуированы, сообщает пресс-служба управления МЧС по Новгородской области. Как уточняет ведомство, за минувшее сутки в регионе произошло пять пожаров. В том числе на улице Береговая в Великом Новгороде загорелась квартира на первом этаже пятиэтажного дома. На момент прибытия спасателей из окон шел дым, в подъезде было сильное задымление. "Личным составом государственной противопожарной службой с помощью спасательных устройств спасено четыре человека, эвакуировано 11 человек, спасены два кота. Причину пожара устанавливают органы дознания, рассматриваются все версии произошедшего, в том числе поджог", - говорится в сообщении. В результате пожара уничтожена и закопчена внутренняя отделка квартиры.

https://ria.ru/20241230/koshki-1992090202.html

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Ольга Фомченкова

происшествия, великий новгород, новгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)