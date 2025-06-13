https://ria.ru/20250613/novgorod-2022667088.html
В Великом Новгороде из горящей квартиры спасли четырех человек и двух котов
В Великом Новгороде из горящей квартиры спасли четырех человек и двух котов - РИА Новости, 13.06.2025
В Великом Новгороде из горящей квартиры спасли четырех человек и двух котов
Пожарные вытащили из горящей квартиры пятиэтажного дома четырех человек и двух котов в Великом Новгороде, ещё 11 человек были эвакуированы, сообщает... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T15:25:00+03:00
2025-06-13T15:25:00+03:00
2025-06-13T16:09:00+03:00
происшествия
великий новгород
новгородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 июн - РИА Новости. Пожарные вытащили из горящей квартиры пятиэтажного дома четырех человек и двух котов в Великом Новгороде, ещё 11 человек были эвакуированы, сообщает пресс-служба управления МЧС по Новгородской области. Как уточняет ведомство, за минувшее сутки в регионе произошло пять пожаров. В том числе на улице Береговая в Великом Новгороде загорелась квартира на первом этаже пятиэтажного дома. На момент прибытия спасателей из окон шел дым, в подъезде было сильное задымление. "Личным составом государственной противопожарной службой с помощью спасательных устройств спасено четыре человека, эвакуировано 11 человек, спасены два кота. Причину пожара устанавливают органы дознания, рассматриваются все версии произошедшего, в том числе поджог", - говорится в сообщении. В результате пожара уничтожена и закопчена внутренняя отделка квартиры.
https://ria.ru/20241230/koshki-1992090202.html
великий новгород
новгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_7400468f6dab8b574182ee74249bcb47.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, великий новгород, новгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Великий Новгород, Новгородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Великом Новгороде из горящей квартиры спасли четырех человек и двух котов
В Великом Новгороде из горящей квартиры в пятиэтажке спасли 4 человек и 2 котов