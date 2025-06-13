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В Великом Новгороде из горящей квартиры спасли четырех человек и двух котов - РИА Новости, 13.06.2025
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15:25 13.06.2025 (обновлено: 16:09 13.06.2025)
https://ria.ru/20250613/novgorod-2022667088.html
В Великом Новгороде из горящей квартиры спасли четырех человек и двух котов
В Великом Новгороде из горящей квартиры спасли четырех человек и двух котов - РИА Новости, 13.06.2025
В Великом Новгороде из горящей квартиры спасли четырех человек и двух котов
Пожарные вытащили из горящей квартиры пятиэтажного дома четырех человек и двух котов в Великом Новгороде, ещё 11 человек были эвакуированы, сообщает... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T15:25:00+03:00
2025-06-13T16:09:00+03:00
происшествия
великий новгород
новгородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 июн - РИА Новости. Пожарные вытащили из горящей квартиры пятиэтажного дома четырех человек и двух котов в Великом Новгороде, ещё 11 человек были эвакуированы, сообщает пресс-служба управления МЧС по Новгородской области. Как уточняет ведомство, за минувшее сутки в регионе произошло пять пожаров. В том числе на улице Береговая в Великом Новгороде загорелась квартира на первом этаже пятиэтажного дома. На момент прибытия спасателей из окон шел дым, в подъезде было сильное задымление. "Личным составом государственной противопожарной службой с помощью спасательных устройств спасено четыре человека, эвакуировано 11 человек, спасены два кота. Причину пожара устанавливают органы дознания, рассматриваются все версии произошедшего, в том числе поджог", - говорится в сообщении. В результате пожара уничтожена и закопчена внутренняя отделка квартиры.
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происшествия, великий новгород, новгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Великий Новгород, Новгородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Великом Новгороде из горящей квартиры спасли четырех человек и двух котов

В Великом Новгороде из горящей квартиры в пятиэтажке спасли 4 человек и 2 котов

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 июн - РИА Новости. Пожарные вытащили из горящей квартиры пятиэтажного дома четырех человек и двух котов в Великом Новгороде, ещё 11 человек были эвакуированы, сообщает пресс-служба управления МЧС по Новгородской области.
Как уточняет ведомство, за минувшее сутки в регионе произошло пять пожаров. В том числе на улице Береговая в Великом Новгороде загорелась квартира на первом этаже пятиэтажного дома. На момент прибытия спасателей из окон шел дым, в подъезде было сильное задымление.
«
"Личным составом государственной противопожарной службой с помощью спасательных устройств спасено четыре человека, эвакуировано 11 человек, спасены два кота. Причину пожара устанавливают органы дознания, рассматриваются все версии произошедшего, в том числе поджог", - говорится в сообщении.
В результате пожара уничтожена и закопчена внутренняя отделка квартиры.
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ПроисшествияВеликий НовгородНовгородская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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