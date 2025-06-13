https://ria.ru/20250613/nju-jork-2022583538.html

Мэр Нью-Йорка усилил меры безопасности на связанных с Израилем объектах

Мэр Нью-Йорка усилил меры безопасности на связанных с Израилем объектах - РИА Новости, 13.06.2025

Мэр Нью-Йорка усилил меры безопасности на связанных с Израилем объектах

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс в соцсети Х заявил об усилении мер безопасности в молитвенных домах и дипломатических объектах Израиля в городе на фоне атаки на Иран. РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T06:23:00+03:00

2025-06-13T06:23:00+03:00

2025-06-13T06:24:00+03:00

в мире

иран

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нью-йорк (город)

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс в соцсети Х заявил об усилении мер безопасности в молитвенных домах и дипломатических объектах Израиля в городе на фоне атаки на Иран. Ранее армия Израиля сообщила, что нанесла в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. Официальный представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахим Резаи заявил, что Иран не оставит без ответа атаку Израиля. "Меня проинформировали о ситуации в Израиле и Иране, и контртеррористическое подразделение полиции Нью-Йорка внимательно следит за ситуацией. Из соображений предосторожности мы усиливаем меры безопасности в молитвенных домах и на дипломатических объектах Израиля", - написал мэр.

https://ria.ru/20250613/iran-2022582872.html

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нью-йорк (город)

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Дарья Буймова

в мире, иран, израиль, нью-йорк (город)