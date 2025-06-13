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Мэр Нью-Йорка усилил меры безопасности на связанных с Израилем объектах
Мэр Нью-Йорка усилил меры безопасности на связанных с Израилем объектах - РИА Новости, 13.06.2025
Мэр Нью-Йорка усилил меры безопасности на связанных с Израилем объектах
Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс в соцсети Х заявил об усилении мер безопасности в молитвенных домах и дипломатических объектах Израиля в городе на фоне атаки на Иран. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T06:23:00+03:00
2025-06-13T06:23:00+03:00
2025-06-13T06:24:00+03:00
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс в соцсети Х заявил об усилении мер безопасности в молитвенных домах и дипломатических объектах Израиля в городе на фоне атаки на Иран. Ранее армия Израиля сообщила, что нанесла в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. Официальный представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахим Резаи заявил, что Иран не оставит без ответа атаку Израиля. "Меня проинформировали о ситуации в Израиле и Иране, и контртеррористическое подразделение полиции Нью-Йорка внимательно следит за ситуацией. Из соображений предосторожности мы усиливаем меры безопасности в молитвенных домах и на дипломатических объектах Израиля", - написал мэр.
https://ria.ru/20250613/iran-2022582872.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, израиль, нью-йорк (город)
В мире, Иран, Израиль, Нью-Йорк (город)
Мэр Нью-Йорка усилил меры безопасности на связанных с Израилем объектах
Мэр Адамс: в Нью-Йорке усилили меры безопасности из-за атаки Израиля на Иран