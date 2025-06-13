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Мэр Нью-Йорка усилил меры безопасности на связанных с Израилем объектах - РИА Новости, 13.06.2025
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06:23 13.06.2025 (обновлено: 06:24 13.06.2025)
https://ria.ru/20250613/nju-jork-2022583538.html
Мэр Нью-Йорка усилил меры безопасности на связанных с Израилем объектах
Мэр Нью-Йорка усилил меры безопасности на связанных с Израилем объектах - РИА Новости, 13.06.2025
Мэр Нью-Йорка усилил меры безопасности на связанных с Израилем объектах
Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс в соцсети Х заявил об усилении мер безопасности в молитвенных домах и дипломатических объектах Израиля в городе на фоне атаки на Иран. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T06:23:00+03:00
2025-06-13T06:24:00+03:00
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иран
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс в соцсети Х заявил об усилении мер безопасности в молитвенных домах и дипломатических объектах Израиля в городе на фоне атаки на Иран. Ранее армия Израиля сообщила, что нанесла в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. Официальный представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахим Резаи заявил, что Иран не оставит без ответа атаку Израиля. "Меня проинформировали о ситуации в Израиле и Иране, и контртеррористическое подразделение полиции Нью-Йорка внимательно следит за ситуацией. Из соображений предосторожности мы усиливаем меры безопасности в молитвенных домах и на дипломатических объектах Израиля", - написал мэр.
https://ria.ru/20250613/iran-2022582872.html
иран
израиль
нью-йорк (город)
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в мире, иран, израиль, нью-йорк (город)
В мире, Иран, Израиль, Нью-Йорк (город)
Мэр Нью-Йорка усилил меры безопасности на связанных с Израилем объектах

Мэр Адамс: в Нью-Йорке усилили меры безопасности из-за атаки Израиля на Иран

© AP Photo / Seth WenigМэр Нью-Йорка Эрик Адамс
Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© AP Photo / Seth Wenig
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс в соцсети Х заявил об усилении мер безопасности в молитвенных домах и дипломатических объектах Израиля в городе на фоне атаки на Иран.
Ранее армия Израиля сообщила, что нанесла в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. Официальный представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахим Резаи заявил, что Иран не оставит без ответа атаку Израиля.
"Меня проинформировали о ситуации в Израиле и Иране, и контртеррористическое подразделение полиции Нью-Йорка внимательно следит за ситуацией. Из соображений предосторожности мы усиливаем меры безопасности в молитвенных домах и на дипломатических объектах Израиля", - написал мэр.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Верховный лидер Ирана назвал израильские удары по Ирану преступлением
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На месте взрыва в жилом комплексе на севере Тегерана, ИранУдары Израиля по Ирану. Онлайн-репортаж06:43
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