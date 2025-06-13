Нетаньяху заявил об успешности первого удара по Ирану
Нетаньяху заявил об успешности первого удара по Ирану в рамках военной операции
© AP Photo / Julia Nikhinson Биньямин Нетаньяху
© AP Photo / Julia Nikhinson
Биньямин Нетаньяху
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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 июн - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал успешной первую серию авиаударов по целям в Иране в рамках начавшейся широкомасштабной военной операции.
"Мы нанесли очень успешный стартовый удар, и с Божьей помощью мы добьемся значительных целей", - заявил Нетаньяху в видеообращении.
Премьер при этом отметил, что "бесплатных войн не бывает", и предупредил население, что время пребывания в защищенных убежищах может затянуться дольше обычного из-за возможной ответной атаки Ирана.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.
Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) официально подтвердил гибель своего командующего Хосейна Салами. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану, заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
Перед началом операции власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение, закрыли воздушное пространство, активировали особый режим работы больниц и призвали население следовать указаниям службы гражданской обороны.