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Нетаньяху заявил об успешности первого удара по Ирану - РИА Новости, 13.06.2025
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06:57 13.06.2025 (обновлено: 07:14 13.06.2025)
https://ria.ru/20250613/netanyakhu-2022587150.html
Нетаньяху заявил об успешности первого удара по Ирану
Нетаньяху заявил об успешности первого удара по Ирану - РИА Новости, 13.06.2025
Нетаньяху заявил об успешности первого удара по Ирану
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал успешной первую серию авиаударов по целям в Иране в рамках начавшейся широкомасштабной военной операции. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T06:57:00+03:00
2025-06-13T07:14:00+03:00
в мире
иран
израиль
операция израиля "восходящий лев"
армия обороны израиля (цахал)
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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 июн - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал успешной первую серию авиаударов по целям в Иране в рамках начавшейся широкомасштабной военной операции."Мы нанесли очень успешный стартовый удар, и с Божьей помощью мы добьемся значительных целей", - заявил Нетаньяху в видеообращении.Премьер при этом отметил, что "бесплатных войн не бывает", и предупредил население, что время пребывания в защищенных убежищах может затянуться дольше обычного из-за возможной ответной атаки Ирана.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) официально подтвердил гибель своего командующего Хосейна Салами. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану, заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Перед началом операции власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение, закрыли воздушное пространство, активировали особый режим работы больниц и призвали население следовать указаниям службы гражданской обороны.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА "Новости" &gt;&gt;
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РИА Новости
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5
4.7
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в мире, иран, израиль, операция израиля "восходящий лев", армия обороны израиля (цахал)
В мире, Иран, Израиль, Операция Израиля "Восходящий лев", Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Нетаньяху заявил об успешности первого удара по Ирану

Нетаньяху заявил об успешности первого удара по Ирану в рамках военной операции

© AP Photo / Julia Nikhinson Биньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© AP Photo / Julia Nikhinson
Биньямин Нетаньяху
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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 июн - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал успешной первую серию авиаударов по целям в Иране в рамках начавшейся широкомасштабной военной операции.
"Мы нанесли очень успешный стартовый удар, и с Божьей помощью мы добьемся значительных целей", - заявил Нетаньяху в видеообращении.
Северная часть Тегерана на фоне сообщений об атаке со стороны Израиля - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
В Тегеране прогремел новый взрыв
06:39
Премьер при этом отметил, что "бесплатных войн не бывает", и предупредил население, что время пребывания в защищенных убежищах может затянуться дольше обычного из-за возможной ответной атаки Ирана.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.
Северная часть Тегерана на фоне сообщений об атаке со стороны Израиля - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Тегеран возложил ответственность за удары Израиля по Ирану на США
06:58
Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) официально подтвердил гибель своего командующего Хосейна Салами. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану, заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
Перед началом операции власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение, закрыли воздушное пространство, активировали особый режим работы больниц и призвали население следовать указаниям службы гражданской обороны.
Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА "Новости" >>
Последствия израильского удара по Ирану - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Иран потребовал от генсека ООН реакции на удары Израиля
07:14
 
В миреИранИзраильОперация Израиля "Восходящий лев"Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
 
 
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На месте взрыва в жилом комплексе на севере Тегерана, ИранУдары Израиля по Ирану. Онлайн-репортаж06:43
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