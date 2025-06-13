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Нетаньяху проведет телефонный разговор с Трампом - РИА Новости, 13.06.2025
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15:49 13.06.2025
https://ria.ru/20250613/netanyakhu--2022670627.html
Нетаньяху проведет телефонный разговор с Трампом
Нетаньяху проведет телефонный разговор с Трампом - РИА Новости, 13.06.2025
Нетаньяху проведет телефонный разговор с Трампом
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в течение дня проведет телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом на фоне эскалации с Ираном, сообщил в пятницу... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T15:49:00+03:00
2025-06-13T15:49:00+03:00
израиль
сша
иран
дональд трамп
биньямин нетаньяху
обострение отношений сша и ирана
в мире
операция израиля "восходящий лев"
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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 июн - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в течение дня проведет телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом на фоне эскалации с Ираном, сообщил в пятницу советник канцелярии израильского премьера Дмитрий Гендельман. "В течение дня ожидается телефонный разговор между премьер-министром Биньямином Нетаньяху и президентом США Дональдом Трампом", - написал Гендельман в своем Telegram-канале.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости &gt;&gt;
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израиль, сша, иран, дональд трамп, биньямин нетаньяху, обострение отношений сша и ирана, в мире, операция израиля "восходящий лев"
Израиль, США, Иран, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Обострение отношений США и Ирана, В мире, Операция Израиля "Восходящий лев"
Нетаньяху проведет телефонный разговор с Трампом

Нетаньяху в течение дня проведет телефонный разговор с Трампом

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп и Биньямин Нетаньяху
Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 июн - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в течение дня проведет телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом на фоне эскалации с Ираном, сообщил в пятницу советник канцелярии израильского премьера Дмитрий Гендельман.
"В течение дня ожидается телефонный разговор между премьер-министром Биньямином Нетаньяху и президентом США Дональдом Трампом", - написал Гендельман в своем Telegram-канале.
Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
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ИзраильСШАИранДональд ТрампБиньямин НетаньяхуОбострение отношений США и ИранаВ миреОперация Израиля "Восходящий лев"
 
 
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На месте взрыва в жилом комплексе на севере Тегерана, ИранУдары Израиля по Ирану. Онлайн-репортаж06:43
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