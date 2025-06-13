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Нетаньяху проведет телефонный разговор с Трампом

Нетаньяху проведет телефонный разговор с Трампом - РИА Новости, 13.06.2025

Нетаньяху проведет телефонный разговор с Трампом

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в течение дня проведет телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом на фоне эскалации с Ираном, сообщил в пятницу... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T15:49:00+03:00

2025-06-13T15:49:00+03:00

2025-06-13T15:49:00+03:00

израиль

сша

иран

дональд трамп

биньямин нетаньяху

обострение отношений сша и ирана

в мире

операция израиля "восходящий лев"

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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 июн - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в течение дня проведет телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом на фоне эскалации с Ираном, сообщил в пятницу советник канцелярии израильского премьера Дмитрий Гендельман. "В течение дня ожидается телефонный разговор между премьер-министром Биньямином Нетаньяху и президентом США Дональдом Трампом", - написал Гендельман в своем Telegram-канале.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

https://ria.ru/20250613/voyna-2022636901.html

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израиль, сша, иран, дональд трамп, биньямин нетаньяху, обострение отношений сша и ирана, в мире, операция израиля "восходящий лев"