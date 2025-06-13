https://ria.ru/20250613/mvd-2022635151.html

МВД обновило список самых разыскиваемых преступников

МВД обновило список самых разыскиваемых преступников - РИА Новости, 13.06.2025

МВД обновило список самых разыскиваемых преступников

МВД обновило список самых разыскиваемых преступников, за помощь в их поимке обещали вознаграждение. РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T12:26:00+03:00

2025-06-13T12:26:00+03:00

2025-06-13T13:34:00+03:00

происшествия

россия

самарская область

следственный комитет россии (ск рф)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. МВД обновило список самых разыскиваемых преступников, за помощь в их поимке обещали вознаграждение."МВД России просит граждан помочь в розыске преступников, совершивших особо тяжкие преступления. Сумма вознаграждения за помощь в розыске — один миллион рублей за каждого из разыскиваемых", — заявило ведомство. Сейчас в списке 11 человек, среди них:В него добавили:В список также попали Андрей Самойлов, Фахрудин Махмудов, Владимир Шестерин, Владимир Кириллов, Николай Емельянов, Андрей Кузнецов.Из него исключили члена Свердловской ОПГ Семена Ермолинского. В 2012 году группировка совершила серию грабежей, похищений и убийств, в том числе в отношении гражданина США. Ермолинский занимался ножевым боем, смешанными единоборствами, увлекался холодным и огнестрельным оружием.

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https://ria.ru/20250611/rozysk-2022304193.html

https://ria.ru/20250517/prigovor-2017523162.html

россия

самарская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, самарская область, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии)