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МВД обновило список самых разыскиваемых преступников - РИА Новости, 13.06.2025
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12:26 13.06.2025 (обновлено: 13:34 13.06.2025)
https://ria.ru/20250613/mvd-2022635151.html
МВД обновило список самых разыскиваемых преступников
МВД обновило список самых разыскиваемых преступников - РИА Новости, 13.06.2025
МВД обновило список самых разыскиваемых преступников
МВД обновило список самых разыскиваемых преступников, за помощь в их поимке обещали вознаграждение. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T12:26:00+03:00
2025-06-13T13:34:00+03:00
происшествия
россия
самарская область
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. МВД обновило список самых разыскиваемых преступников, за помощь в их поимке обещали вознаграждение."МВД России просит граждан помочь в розыске преступников, совершивших особо тяжкие преступления. Сумма вознаграждения за помощь в розыске — один миллион рублей за каждого из разыскиваемых", — заявило ведомство. Сейчас в списке 11 человек, среди них:В него добавили:В список также попали Андрей Самойлов, Фахрудин Махмудов, Владимир Шестерин, Владимир Кириллов, Николай Емельянов, Андрей Кузнецов.Из него исключили члена Свердловской ОПГ Семена Ермолинского. В 2012 году группировка совершила серию грабежей, похищений и убийств, в том числе в отношении гражданина США. Ермолинский занимался ножевым боем, смешанными единоборствами, увлекался холодным и огнестрельным оружием.
https://ria.ru/20250611/timofeev-2022147010.html
https://ria.ru/20250611/rozysk-2022304193.html
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происшествия, россия, самарская область, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Россия, Самарская область, Следственный комитет России (СК РФ), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
МВД обновило список самых разыскиваемых преступников

МВД обновило список преступников, за помощь в их поимке обещали миллион рублей

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. МВД обновило список самых разыскиваемых преступников, за помощь в их поимке обещали вознаграждение.
"МВД России просит граждан помочь в розыске преступников, совершивших особо тяжкие преступления. Сумма вознаграждения за помощь в розыске — один миллион рублей за каждого из разыскиваемых", — заявило ведомство.
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Сейчас в списке 11 человек, среди них:
  • Константин Немечев и Сергей Величко — за пытки и убийство российских военных с особой жестокостью;
  • Валерий Андреев — за убийства и изнасилования женщин, установлена его причастность по восьми эпизодам, он орудовал с 2006-го по 2013 год.
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В него добавили:
  • Дмитрия Мамонова — за убийство знакомого в квартире и минирование трупа в 2002 году;
  • Олега Тимошенко — после серии преступлений он переехал из Молдавии в Самарскую область, где вошел в ОПГ авторитета Урузбая; в ее составе совершал заказные убийства, был штатным "боевиком" и киллером.
В список также попали Андрей Самойлов, Фахрудин Махмудов, Владимир Шестерин, Владимир Кириллов, Николай Емельянов, Андрей Кузнецов.
Из него исключили члена Свердловской ОПГ Семена Ермолинского. В 2012 году группировка совершила серию грабежей, похищений и убийств, в том числе в отношении гражданина США. Ермолинский занимался ножевым боем, смешанными единоборствами, увлекался холодным и огнестрельным оружием.
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