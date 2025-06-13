МВД обновило список самых разыскиваемых преступников
МВД обновило список преступников, за помощь в их поимке обещали миллион рублей
Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. МВД обновило список самых разыскиваемых преступников, за помощь в их поимке обещали вознаграждение.
"МВД России просит граждан помочь в розыске преступников, совершивших особо тяжкие преступления. Сумма вознаграждения за помощь в розыске — один миллион рублей за каждого из разыскиваемых", — заявило ведомство.
Сейчас в списке 11 человек, среди них:
- Константин Немечев и Сергей Величко — за пытки и убийство российских военных с особой жестокостью;
- Валерий Андреев — за убийства и изнасилования женщин, установлена его причастность по восьми эпизодам, он орудовал с 2006-го по 2013 год.
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В него добавили:
- Дмитрия Мамонова — за убийство знакомого в квартире и минирование трупа в 2002 году;
- Олега Тимошенко — после серии преступлений он переехал из Молдавии в Самарскую область, где вошел в ОПГ авторитета Урузбая; в ее составе совершал заказные убийства, был штатным "боевиком" и киллером.
В список также попали Андрей Самойлов, Фахрудин Махмудов, Владимир Шестерин, Владимир Кириллов, Николай Емельянов, Андрей Кузнецов.
Из него исключили члена Свердловской ОПГ Семена Ермолинского. В 2012 году группировка совершила серию грабежей, похищений и убийств, в том числе в отношении гражданина США. Ермолинский занимался ножевым боем, смешанными единоборствами, увлекался холодным и огнестрельным оружием.