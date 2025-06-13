https://ria.ru/20250613/moskva-2022662981.html

На Варшавском шоссе в Москве проводят замену асфальтобетонного покрытия

На Варшавском шоссе в Москве проводят замену асфальтобетонного покрытия - РИА Новости, 13.06.2025

На Варшавском шоссе в Москве проводят замену асфальтобетонного покрытия

Специалисты комплекса городского хозяйства проводят работы по замене асфальтобетонного покрытия на одной из ключевых магистралей юга Москвы - Варшавском шоссе,... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T15:04:00+03:00

2025-06-13T15:04:00+03:00

2025-06-13T16:13:00+03:00

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проводят работы по замене асфальтобетонного покрытия на одной из ключевых магистралей юга Москвы - Варшавском шоссе, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Содержанию столичных дорог в нормативном состоянии уделяется особое внимание. Ежегодно в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду организуем мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия. В настоящее время проводим ремонт дорожного полотна на Варшавском шоссе, в общей сложности отремонтируем 745 тысяч "квадратов". Работы ведутся по обеим сторонам магистрали на всем ее протяжении от Большой Тульской улицы до МКАД, включая дублеры", - отметил Бирюков. Заммэра пояснил, что ранее ремонт на Варшавском шоссе проводили в 2021 году. Гарантийный срок покрытия истек, на проезжей части из-за интенсивного движения образовались локальные разрушения и колейность, что может негативно повлиять на безопасность дорожного движения. "Ремонт организован в несколько этапов. На первом специалисты проводят фрезерование существующего покрытия, затем ремонтируют смотровые колодцы и дождеприемные решетки, после чего укладывается новый асфальт. На завершающем этапе наносим дорожную разметку. Работы проводим преимущественно в ночное время, когда ниже трафик, с частичным ограничением движения", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что для укладки асфальта на улично-дорожной сети применяются современные технологии и используются собственные асфальтобетонные смеси, производимые на заводах, принадлежащих городу. Суммарно эти предприятия за сезон выпускают более 2 миллионов тонн смеси.

https://ria.ru/20250314/moskva-2004993790.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков