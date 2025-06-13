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На Варшавском шоссе в Москве проводят замену асфальтобетонного покрытия - РИА Новости, 13.06.2025
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15:04 13.06.2025 (обновлено: 16:13 13.06.2025)
https://ria.ru/20250613/moskva-2022662981.html
На Варшавском шоссе в Москве проводят замену асфальтобетонного покрытия
На Варшавском шоссе в Москве проводят замену асфальтобетонного покрытия - РИА Новости, 13.06.2025
На Варшавском шоссе в Москве проводят замену асфальтобетонного покрытия
Специалисты комплекса городского хозяйства проводят работы по замене асфальтобетонного покрытия на одной из ключевых магистралей юга Москвы - Варшавском шоссе,... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T15:04:00+03:00
2025-06-13T16:13:00+03:00
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общество
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проводят работы по замене асфальтобетонного покрытия на одной из ключевых магистралей юга Москвы - Варшавском шоссе, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Содержанию столичных дорог в нормативном состоянии уделяется особое внимание. Ежегодно в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду организуем мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия. В настоящее время проводим ремонт дорожного полотна на Варшавском шоссе, в общей сложности отремонтируем 745 тысяч "квадратов". Работы ведутся по обеим сторонам магистрали на всем ее протяжении от Большой Тульской улицы до МКАД, включая дублеры", - отметил Бирюков. Заммэра пояснил, что ранее ремонт на Варшавском шоссе проводили в 2021 году. Гарантийный срок покрытия истек, на проезжей части из-за интенсивного движения образовались локальные разрушения и колейность, что может негативно повлиять на безопасность дорожного движения. "Ремонт организован в несколько этапов. На первом специалисты проводят фрезерование существующего покрытия, затем ремонтируют смотровые колодцы и дождеприемные решетки, после чего укладывается новый асфальт. На завершающем этапе наносим дорожную разметку. Работы проводим преимущественно в ночное время, когда ниже трафик, с частичным ограничением движения", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что для укладки асфальта на улично-дорожной сети применяются современные технологии и используются собственные асфальтобетонные смеси, производимые на заводах, принадлежащих городу. Суммарно эти предприятия за сезон выпускают более 2 миллионов тонн смеси.
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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
На Варшавском шоссе в Москве проводят замену асфальтобетонного покрытия

Заммэра Бирюков: на Варшавском шоссе проходит замена асфальтобетонного покрытия

© Фото : Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Д. ГришкинСпециалисты комплекса городского хозяйства проводят работы по замене асфальтобетонного покрытия на Варшавском шоссе
Специалисты комплекса городского хозяйства проводят работы по замене асфальтобетонного покрытия на Варшавском шоссе - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© Фото : Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Д. Гришкин
Специалисты комплекса городского хозяйства проводят работы по замене асфальтобетонного покрытия на Варшавском шоссе
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проводят работы по замене асфальтобетонного покрытия на одной из ключевых магистралей юга Москвы - Варшавском шоссе, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Содержанию столичных дорог в нормативном состоянии уделяется особое внимание. Ежегодно в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду организуем мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия. В настоящее время проводим ремонт дорожного полотна на Варшавском шоссе, в общей сложности отремонтируем 745 тысяч "квадратов". Работы ведутся по обеим сторонам магистрали на всем ее протяжении от Большой Тульской улицы до МКАД, включая дублеры", - отметил Бирюков.
Заммэра пояснил, что ранее ремонт на Варшавском шоссе проводили в 2021 году. Гарантийный срок покрытия истек, на проезжей части из-за интенсивного движения образовались локальные разрушения и колейность, что может негативно повлиять на безопасность дорожного движения.
"Ремонт организован в несколько этапов. На первом специалисты проводят фрезерование существующего покрытия, затем ремонтируют смотровые колодцы и дождеприемные решетки, после чего укладывается новый асфальт. На завершающем этапе наносим дорожную разметку. Работы проводим преимущественно в ночное время, когда ниже трафик, с частичным ограничением движения", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что для укладки асфальта на улично-дорожной сети применяются современные технологии и используются собственные асфальтобетонные смеси, производимые на заводах, принадлежащих городу. Суммарно эти предприятия за сезон выпускают более 2 миллионов тонн смеси.
Проведение работ - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
На Кутузовском проспекте и Можайском шоссе на западе Москвы заменят асфальт
14 марта, 13:21
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваПетр Бирюков
 
 
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