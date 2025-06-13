https://ria.ru/20250613/mordovija-2022574914.html
В Мордовии объявили режим опасности атаки БПЛА
В Мордовии объявили режим опасности атаки БПЛА - РИА Новости, 13.06.2025
В Мордовии объявили режим опасности атаки БПЛА
Беспилотная опасность объявлена на территории Мордовии, сообщает администрация региона в Telegram-канале. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T04:47:00+03:00
2025-06-13T04:47:00+03:00
2025-06-13T04:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
республика мордовия
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена на территории Мордовии, сообщает администрация региона в Telegram-канале. "Уважаемые жители! Внимание!️ Беспилотная опасность на территории Республики Мордовия", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250507/opasnost-2015435142.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, республика мордовия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Республика Мордовия
В Мордовии объявили режим опасности атаки БПЛА
На всей территории Мордовии объявили режим опасности атаки БПЛА