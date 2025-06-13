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Шор обвинил власти Молдавии в том, что в стране возрождается фашизм - РИА Новости, 13.06.2025
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17:15 13.06.2025
https://ria.ru/20250613/moldavija-2022684629.html
Шор обвинил власти Молдавии в том, что в стране возрождается фашизм
Шор обвинил власти Молдавии в том, что в стране возрождается фашизм - РИА Новости, 13.06.2025
Шор обвинил власти Молдавии в том, что в стране возрождается фашизм
Власти Молдавии несут вину за то, что в стране возрождается фашизм, поскольку сами выступали за искажение истории, заявил лидер оппозиционного блока "Победа"... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T17:15:00+03:00
2025-06-13T17:15:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
германия
илан шор
майя санду
традиционные ценности
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КИШИНЕВ, 13 июн - РИА Новости. Власти Молдавии несут вину за то, что в стране возрождается фашизм, поскольку сами выступали за искажение истории, заявил лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор в своем Telegram-канале. Ранее в пятницу лидер национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович сообщил, что вандалы осквернили десятки могил на еврейском кладбище в Кишиневе, изобразив на надгробиях нацистские символы. "Запрещали День Победы? Штрафовали за георгиевскую ленточку? Антонеску — историческая личность? Покрывали разрушение памятников? Впариваете лжеисторию румын? Получите фашизм в чистом виде", - написал Шор, комментируя осквернение еврейского кладбища. По его словам, вина за это лежит исключительно на представителях власти. "Где-то, кроме фашистской Германии, можно безнаказанно рисовать свастику на могилах? Все, что Санду и партия "Действие и солидарность" сделали для Молдавии, — на этих фото (фотографии с оскверненными надгробиями - ред.). И от ответственности им не сбежать", - подчеркнул Шор. Ранее молдавская общественность выразила возмущение тем, что в молдавских учебниках "История румын" присутствуют главы и тезисы, героизирующие нацизм. Министр образования республики Дан Перчун утверждал, что новые учебники якобы отражают объективный подход к историческим событиям. Как выяснило РИА Новости, в новом молдавском учебнике по истории для старших классов утверждается, что оккупация Молдавии румынскими войсками, которые воевали на стороне Гитлера, якобы пошла на пользу стране с экономической точки зрения. Еврейская община Молдавии 16 мая потребовала от властей Молдавии изъять из образовательного процесса учебник истории, искажающий факты о нацистской политике геноцида народов, до пересмотра издания, в противном случае организация пообещала обратиться в суд. За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. В 2023 году правительство Молдавии приняло решение отмечать 9 мая как День Европы вместо Дня Победы. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты. После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии.
https://ria.ru/20250602/kishinev-2020572011.html
https://ria.ru/20250512/moldavija-2016470776.html
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в мире, молдавия, кишинев, германия, илан шор, майя санду, традиционные ценности
В мире, Молдавия, Кишинев, Германия, Илан Шор, Майя Санду, традиционные ценности
Шор обвинил власти Молдавии в том, что в стране возрождается фашизм

Шор обвинил Санду и правящую партию Молдавии в возрождении фашизма в стране

© Sputnik / Miroslav RotariИлан Шор
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© Sputnik / Miroslav Rotari
Илан Шор. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 13 июн - РИА Новости. Власти Молдавии несут вину за то, что в стране возрождается фашизм, поскольку сами выступали за искажение истории, заявил лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор в своем Telegram-канале.
Ранее в пятницу лидер национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович сообщил, что вандалы осквернили десятки могил на еврейском кладбище в Кишиневе, изобразив на надгробиях нацистские символы.
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"Запрещали День Победы? Штрафовали за георгиевскую ленточку? Антонеску — историческая личность? Покрывали разрушение памятников? Впариваете лжеисторию румын? Получите фашизм в чистом виде", - написал Шор, комментируя осквернение еврейского кладбища.
По его словам, вина за это лежит исключительно на представителях власти.
«
"Где-то, кроме фашистской Германии, можно безнаказанно рисовать свастику на могилах? Все, что Санду и партия "Действие и солидарность" сделали для Молдавии, — на этих фото (фотографии с оскверненными надгробиями - ред.). И от ответственности им не сбежать", - подчеркнул Шор.
Ранее молдавская общественность выразила возмущение тем, что в молдавских учебниках "История румын" присутствуют главы и тезисы, героизирующие нацизм. Министр образования республики Дан Перчун утверждал, что новые учебники якобы отражают объективный подход к историческим событиям. Как выяснило РИА Новости, в новом молдавском учебнике по истории для старших классов утверждается, что оккупация Молдавии румынскими войсками, которые воевали на стороне Гитлера, якобы пошла на пользу стране с экономической точки зрения. Еврейская община Молдавии 16 мая потребовала от властей Молдавии изъять из образовательного процесса учебник истории, искажающий факты о нацистской политике геноцида народов, до пересмотра издания, в противном случае организация пообещала обратиться в суд.
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За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. В 2023 году правительство Молдавии приняло решение отмечать 9 мая как День Европы вместо Дня Победы. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты.
После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии.
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