https://ria.ru/20250613/miting-2022651979.html

Жители Тегерана провели митинг в знак протеста против израильских атак

Жители Тегерана провели митинг в знак протеста против израильских атак - РИА Новости, 13.06.2025

Жители Тегерана провели митинг в знак протеста против израильских атак

Десятки жителей иранской столицы собрались на одной из самых известных площадей Тегерана, площади Энгеляб, осуждая произошедшие накануне ночью атаки Израиля по... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T14:06:00+03:00

2025-06-13T14:06:00+03:00

2025-06-13T14:42:00+03:00

операция израиля "восходящий лев"

али хаменеи

израиль

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ТЕГЕРАН, 13 июн – РИА Новости, Марина Вялова. Десятки жителей иранской столицы собрались на одной из самых известных площадей Тегерана, площади Энгеляб, осуждая произошедшие накануне ночью атаки Израиля по иранской территории, передает корреспондент РИА Новости. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где был ликвидирован ряд высокопоставленных иранских военных, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующие Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС), а также ряд ученых-ядерщиков. Участники митинга в Тегеране держали в руках флаги Ирана и скандировали антиамериканские и антиизраильские лозунги. В мероприятии они принимали участие целыми семьями. После митинга люди направились на пятничный намаз, традиционно проходящий на территории Тегеранского университета, по дороге также массово скандируя направленные против Израиля и США лозунги и рифмованные речевки. По наблюдениям корреспондента, по ходу шествия к митингующим присоединялись новые участники, таким образом, лозунги можно было услышать повсюду - на выходе из метро, на улице, у входа в университет. Несмотря на то, что в Тегеране на следующий день после ночных атак Израиля усилены меры безопасности, в городе сохраняется спокойная обстановка. Движение транспорта на улицах не затруднено. Пункты общественного питания и магазины работают в штатном режиме. Завтра в Иране отмечается важный для мусульман-шиитов праздник, когда, по их убеждениям, пророк ислама передал лидерство мусульманской общины своему зятю Али. В связи с предстоящим празднованием по всему городу расставлены павильоны, где участникам шествия завтра будут раздавать сладости и прохладительные напитки. Установка павильонов продолжается, даже несмотря на эскалацию напряженности, начавшуюся в связи с действиями Израиля в регионе, что говорит о том, что отмена празднования не планируется. Ударам Израиля подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

https://ria.ru/20250613/voyna-2022636901.html

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Массовые демонстрации в центре Тегерана после ударов Израиля В центре Тегерана после ударов Израиля проходят массовые демонстрации. 2025-06-13T14:06 true PT1M40S

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операция израиля "восходящий лев", али хаменеи, израиль, иран, тегеран (город), магатэ, в мире