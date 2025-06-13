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Жители Тегерана провели митинг в знак протеста против израильских атак - РИА Новости, 13.06.2025
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14:06 13.06.2025 (обновлено: 14:42 13.06.2025)
https://ria.ru/20250613/miting-2022651979.html
Жители Тегерана провели митинг в знак протеста против израильских атак
Жители Тегерана провели митинг в знак протеста против израильских атак - РИА Новости, 13.06.2025
Жители Тегерана провели митинг в знак протеста против израильских атак
Десятки жителей иранской столицы собрались на одной из самых известных площадей Тегерана, площади Энгеляб, осуждая произошедшие накануне ночью атаки Израиля по... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T14:06:00+03:00
2025-06-13T14:42:00+03:00
операция израиля "восходящий лев"
али хаменеи
израиль
иран
тегеран (город)
магатэ
в мире
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ТЕГЕРАН, 13 июн – РИА Новости, Марина Вялова. Десятки жителей иранской столицы собрались на одной из самых известных площадей Тегерана, площади Энгеляб, осуждая произошедшие накануне ночью атаки Израиля по иранской территории, передает корреспондент РИА Новости. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где был ликвидирован ряд высокопоставленных иранских военных, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующие Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС), а также ряд ученых-ядерщиков. Участники митинга в Тегеране держали в руках флаги Ирана и скандировали антиамериканские и антиизраильские лозунги. В мероприятии они принимали участие целыми семьями. После митинга люди направились на пятничный намаз, традиционно проходящий на территории Тегеранского университета, по дороге также массово скандируя направленные против Израиля и США лозунги и рифмованные речевки. По наблюдениям корреспондента, по ходу шествия к митингующим присоединялись новые участники, таким образом, лозунги можно было услышать повсюду - на выходе из метро, на улице, у входа в университет. Несмотря на то, что в Тегеране на следующий день после ночных атак Израиля усилены меры безопасности, в городе сохраняется спокойная обстановка. Движение транспорта на улицах не затруднено. Пункты общественного питания и магазины работают в штатном режиме. Завтра в Иране отмечается важный для мусульман-шиитов праздник, когда, по их убеждениям, пророк ислама передал лидерство мусульманской общины своему зятю Али. В связи с предстоящим празднованием по всему городу расставлены павильоны, где участникам шествия завтра будут раздавать сладости и прохладительные напитки. Установка павильонов продолжается, даже несмотря на эскалацию напряженности, начавшуюся в связи с действиями Израиля в регионе, что говорит о том, что отмена празднования не планируется. Ударам Израиля подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости &gt;&gt;
https://ria.ru/20250613/voyna-2022636901.html
израиль
иран
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Протесты жителей Тегерана
Протесты жителей Тегерана
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Массовые демонстрации в центре Тегерана после ударов Израиля
В центре Тегерана после ударов Израиля проходят массовые демонстрации.
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операция израиля "восходящий лев", али хаменеи, израиль, иран, тегеран (город), магатэ, в мире
Операция Израиля "Восходящий лев", Али Хаменеи, Израиль, Иран, Тегеран (город), МАГАТЭ, В мире
Жители Тегерана провели митинг в знак протеста против израильских атак

Жители Тегерана провели митинг в знак протеста против атак Израиля на Иран

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ТЕГЕРАН, 13 июн – РИА Новости, Марина Вялова. Десятки жителей иранской столицы собрались на одной из самых известных площадей Тегерана, площади Энгеляб, осуждая произошедшие накануне ночью атаки Израиля по иранской территории, передает корреспондент РИА Новости.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где был ликвидирован ряд высокопоставленных иранских военных, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующие Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС), а также ряд ученых-ядерщиков.
Участники митинга в Тегеране держали в руках флаги Ирана и скандировали антиамериканские и антиизраильские лозунги. В мероприятии они принимали участие целыми семьями. После митинга люди направились на пятничный намаз, традиционно проходящий на территории Тегеранского университета, по дороге также массово скандируя направленные против Израиля и США лозунги и рифмованные речевки. По наблюдениям корреспондента, по ходу шествия к митингующим присоединялись новые участники, таким образом, лозунги можно было услышать повсюду - на выходе из метро, на улице, у входа в университет.
Несмотря на то, что в Тегеране на следующий день после ночных атак Израиля усилены меры безопасности, в городе сохраняется спокойная обстановка. Движение транспорта на улицах не затруднено. Пункты общественного питания и магазины работают в штатном режиме.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Геополитические последствия войны между Израилем и Ираном
12:34
Завтра в Иране отмечается важный для мусульман-шиитов праздник, когда, по их убеждениям, пророк ислама передал лидерство мусульманской общины своему зятю Али. В связи с предстоящим празднованием по всему городу расставлены павильоны, где участникам шествия завтра будут раздавать сладости и прохладительные напитки.
Установка павильонов продолжается, даже несмотря на эскалацию напряженности, начавшуюся в связи с действиями Израиля в регионе, что говорит о том, что отмена празднования не планируется.
Ударам Израиля подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>
Операция "Восходящий лев". Последствия израильских ударов по Ирану
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami

Израиль в середине ночи начал масштабную военную операцию "Восходящий лев" против Ирана.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Израиль в середине ночи начал масштабную военную операцию "Восходящий лев" против Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
1 из 8
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami

Целями стали военных и ядерных объектов в нескольких провинциях Ирана.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Целями стали военных и ядерных объектов в нескольких провинциях Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
2 из 8
© Getty Images / Contributor#699095

Так, сообщалось о взрывах на ядерном объекте в Натанзе. Но по данным МАГАТЭ уровень радиации на объекте не превышен.

Люди осматривают последствия массированного израильского авиаудара в Тегеране

Так, сообщалось о взрывах на ядерном объекте в Натанзе. Но по данным МАГАТЭ уровень радиации на объекте не превышен.

© Getty Images / Contributor#699095
3 из 8
© Getty Images / Majid Saeedi

Агентство также указало, что АЭС в Бушере, ядерный центр в Исфахане и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Агентство также указало, что АЭС в Бушере, ядерный центр в Исфахане и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали.

© Getty Images / Majid Saeedi
4 из 8
© Getty Images / Contributor#699095

Израильская армия сообщила, что в ходе операции использовала 200 самолетов и сотни боеприпасов.

Люди осматривают последствия массированного израильского авиаудара в Тегеране

Израильская армия сообщила, что в ходе операции использовала 200 самолетов и сотни боеприпасов.

© Getty Images / Contributor#699095
5 из 8
© Getty Images / Majid Saeedi

По заявлению ЦАХАЛ, были ликвидированы трое самых высокопоставленных иранских военных командиров, включая командующего КСИР и главу Генштаба.

Поврежденные автомобили на площади в районе Нармак в Тегеране после израильских авиаударов

По заявлению ЦАХАЛ, были ликвидированы трое самых высокопоставленных иранских военных командиров, включая командующего КСИР и главу Генштаба.

© Getty Images / Majid Saeedi
6 из 8
© Getty Images / Contributor#699095

Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что заранее знал о готовящейся операции.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что заранее знал о готовящейся операции.

© Getty Images / Contributor#699095
7 из 8
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami

При этом США заявили, что не участвовали и не оказывали помощь Израилю.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

При этом США заявили, что не участвовали и не оказывали помощь Израилю.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
8 из 8

Израиль в середине ночи начал масштабную военную операцию "Восходящий лев" против Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
1 из 8

Целями стали военных и ядерных объектов в нескольких провинциях Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
2 из 8

Так, сообщалось о взрывах на ядерном объекте в Натанзе. Но по данным МАГАТЭ уровень радиации на объекте не превышен.

© Getty Images / Contributor#699095
3 из 8

Агентство также указало, что АЭС в Бушере, ядерный центр в Исфахане и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали.

© Getty Images / Majid Saeedi
4 из 8

Израильская армия сообщила, что в ходе операции использовала 200 самолетов и сотни боеприпасов.

© Getty Images / Contributor#699095
5 из 8

По заявлению ЦАХАЛ, были ликвидированы трое самых высокопоставленных иранских военных командиров, включая командующего КСИР и главу Генштаба.

© Getty Images / Majid Saeedi
6 из 8

Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что заранее знал о готовящейся операции.

© Getty Images / Contributor#699095
7 из 8

При этом США заявили, что не участвовали и не оказывали помощь Израилю.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
8 из 8
 
Операция Израиля "Восходящий лев"Али ХаменеиИзраильИранТегеран (город)МАГАТЭВ мире
 
 
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На месте взрыва в жилом комплексе на севере Тегерана, ИранУдары Израиля по Ирану. Онлайн-репортаж06:43
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