https://ria.ru/20250613/mironov-2022689784.html

"Они в своем уме?!" Миронов высказался об атаках Израиля на Иран

"Они в своем уме?!" Миронов высказался об атаках Израиля на Иран - РИА Новости, 13.06.2025

"Они в своем уме?!" Миронов высказался об атаках Израиля на Иран

Израиль должен немедленно прекратить удары по Ирану, которые угрожают всей планете, заявил лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов в... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T17:55:00+03:00

2025-06-13T17:55:00+03:00

2025-06-13T17:55:00+03:00

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Израиль должен немедленно прекратить удары по Ирану, которые угрожают всей планете, заявил лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов в Telegram-канале. "Израиль должен немедленно прекратить свои безумные удары, которые угрожают всей планете", - написал он. Миронов назвал показательной реакцию президента США Дональда Трампа в этой ситуации. "Вывод простой: США и их союзники понимают и признают только язык силы. Если мы хотим о чем-то с ними договариваться, то должны обеспечить себе сильные позиции, в том числе с учетом военных аспектов сегодняшней атаки на Иран", - добавил он. Миронов подчеркнул, что именно этим занимается и должна дальше заниматься Россия в рамках СВО. "То, что с одобрения США устроил Израиль в Иране, переходит все границы. Разбомбить ядерный объект и устроить Чернобыль на Ближнем Востоке – они в своем уме?! Интересно, какая реакция последует от ООН, МАГАТЭ и всяких "миротворцев", которые так любят осуждать Россию за "агрессию" на Украине? Россия, в отличие от Израиля, не уничтожает ядерные объекты, а охраняет их от атак киевского режима", - заключил он. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от СБ ООН осудить действия Израиля и принять меры, заявив о рисках катастрофы после удара по ядерному объекту в Натанзе. Он отметил, что удары Израиля являются нарушением Устава ООН, и Тегеран вправе ответить на них.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

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в мире, израиль, иран, сша, обострение конфликта между израилем и ираном, дональд трамп, сергей миронов, оон, магатэ, ближний восток