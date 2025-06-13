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МИД высказался об урегулировании вокруг иранской ядерной программы
МИД высказался об урегулировании вокруг иранской ядерной программы - РИА Новости, 13.06.2025
МИД высказался об урегулировании вокруг иранской ядерной программы
Российский МИД в своем заявлении после ударов Израиля по Ирану подчеркнул, что урегулирование вокруг иранской ядерной программы не имеет военно-силового... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T12:44:00+03:00
2025-06-13T12:44:00+03:00
2025-06-13T12:44:00+03:00
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Российский МИД в своем заявлении после ударов Израиля по Ирану подчеркнул, что урегулирование вокруг иранской ядерной программы не имеет военно-силового решения, только дипломатическое, Москва призвала стороны к сдержанности. "Твердо исходим из того, что какими бы объяснениями ни прикрывались те, кто планировал, разрабатывал и осуществлял нападение на Иран, урегулирование вокруг иранской ядерной программы не имеет военно-силового решения и может быть достигнуто исключительно мирным, политико-дипломатическим путем", -говорится в документе, размещенном на сайте министерства. "Надеемся, что именно такой подход в конечном итоге возобладает", -указали там.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>
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обострение отношений сша и ирана, израиль, москва, иран, в мире, операция израиля "восходящий лев"
Обострение отношений США и Ирана, Израиль, Москва, Иран, В мире, Операция Израиля "Восходящий лев"
МИД высказался об урегулировании вокруг иранской ядерной программы
МИД: урегулирование вокруг иранской ядерной программы не имеет военного решения