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МИД назвал удары Израиля по Ирану неспровоцированными и неприемлемыми

МИД назвал удары Израиля по Ирану неспровоцированными и неприемлемыми - РИА Новости, 13.06.2025

МИД назвал удары Израиля по Ирану неспровоцированными и неприемлемыми

Российский МИД назвал удары Израиля по Ирану, его гражданам, мирным городам и объектам ядерно-энергетической инфраструктуры неспровоцированными и неприемлемыми. РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T12:34:00+03:00

2025-06-13T12:34:00+03:00

2025-06-13T12:34:00+03:00

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МОСКВА, 13 июн-РИА Новости. Российский МИД назвал удары Израиля по Ирану, его гражданам, мирным городам и объектам ядерно-энергетической инфраструктуры неспровоцированными и неприемлемыми. "Неспровоцированные военные удары по суверенному государству-члену ООН, его гражданам, спящим мирным городам, объектам ядерно-энергетической инфраструктуры категорически неприемлемы",- говорится в размещенном на сайте министерства документе. "Международное сообщество не может позволить себе равнодушно относиться к подобного рода злодеяниям, которые разрушают мир, наносят ущерб региональной и международной безопасности", - подчеркнули в МИД РФ.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

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обострение отношений сша и ирана, оон, израиль, россия, иран, в мире, операция израиля "восходящий лев"