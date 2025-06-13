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Глава МИД Израиля проводит переговоры с коллегами по всему миру
Глава МИД Израиля проводит переговоры с коллегами по всему миру - РИА Новости, 13.06.2025
Глава МИД Израиля проводит переговоры с коллегами по всему миру
Глава МИД Израиля Гидеон Саар в настоящий момент проводит серию переговоров с коллегами по всему миру на фоне нанесенных ударов по Ирану. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T05:14:00+03:00
2025-06-13T05:14:00+03:00
2025-06-13T05:14:00+03:00
в мире
иран
израиль
операция израиля "восходящий лев"
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Глава МИД Израиля Гидеон Саар в настоящий момент проводит серию переговоров с коллегами по всему миру на фоне нанесенных ударов по Ирану. "Министр иностранных дел Гидеон Саар в настоящее время проводит марафон звонков со своими коллегами по всему миру относительно решения кабинета министров устранить иранскую угрозу и последующих действий армии Израиля", - говорится в заявлении МИД. Ранее армия Израиля сообщила, что нанесла в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. Официальный представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахим Резаи заявил, что Иран не оставит без ответа атаку Израиля.
https://ria.ru/20250613/iran-2022577463.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, иран, израиль, операция израиля "восходящий лев"
В мире, Иран, Израиль, Операция Израиля "Восходящий лев"
Глава МИД Израиля проводит переговоры с коллегами по всему миру
Глава МИД Израиля Саар проводит переговоры с коллегами по всему миру