https://ria.ru/20250613/mid-2022577721.html

Глава МИД Израиля проводит переговоры с коллегами по всему миру

Глава МИД Израиля проводит переговоры с коллегами по всему миру - РИА Новости, 13.06.2025

Глава МИД Израиля проводит переговоры с коллегами по всему миру

Глава МИД Израиля Гидеон Саар в настоящий момент проводит серию переговоров с коллегами по всему миру на фоне нанесенных ударов по Ирану. РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T05:14:00+03:00

2025-06-13T05:14:00+03:00

2025-06-13T05:14:00+03:00

в мире

иран

израиль

операция израиля "восходящий лев"

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Глава МИД Израиля Гидеон Саар в настоящий момент проводит серию переговоров с коллегами по всему миру на фоне нанесенных ударов по Ирану. "Министр иностранных дел Гидеон Саар в настоящее время проводит марафон звонков со своими коллегами по всему миру относительно решения кабинета министров устранить иранскую угрозу и последующих действий армии Израиля", - говорится в заявлении МИД. Ранее армия Израиля сообщила, что нанесла в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. Официальный представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахим Резаи заявил, что Иран не оставит без ответа атаку Израиля.

https://ria.ru/20250613/iran-2022577463.html

иран

израиль

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в мире, иран, израиль, операция израиля "восходящий лев"