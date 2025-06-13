https://ria.ru/20250613/merts--2022676866.html

Мерц знал о готовящихся ударах по Ирану, пишет Spiegel

Мерц знал о готовящихся ударах по Ирану, пишет Spiegel - РИА Новости, 13.06.2025

Мерц знал о готовящихся ударах по Ирану, пишет Spiegel

Канцлер Германии Фридрих Мерц был заранее проинформирован израильской стороной о готовящихся ударах по Ирану, сообщает в пятницу издание Spiegel со ссылкой на... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T16:27:00+03:00

2025-06-13T16:27:00+03:00

2025-06-13T16:27:00+03:00

израиль

германия

фридрих мерц

биньямин нетаньяху

али хаменеи

иран

в мире

операция израиля "восходящий лев"

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БЕРЛИН, 13 июн - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц был заранее проинформирован израильской стороной о готовящихся ударах по Ирану, сообщает в пятницу издание Spiegel со ссылкой на свои источники. Ранее пресс-служба немецкого кабмина сообщила, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил Мерцу об ударах по Ирану и их цели. "Федеральный канцлер Фридрих Мерц с небольшим предупредительным интервалом был проинформирован о предстоящей атаке на Иран", - пишет издание. По информации журнала, Мерц был поставлен в известность в 2:30 по местному времени (03:30 мск), затем Нетаньяху приблизительно в 4:00 (05:00 мск) связался с канцлером по телефону. Издание отмечает, что признаков предстоящей военной операции Израиля против Ирана в последние дни становилось всё больше. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

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израиль, германия, фридрих мерц, биньямин нетаньяху, али хаменеи, иран, в мире, операция израиля "восходящий лев"