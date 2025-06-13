https://ria.ru/20250613/med-2022578859.html

Глава Роснедр рассказал о перспективах увеличения производства меди

Глава Роснедр рассказал о перспективах увеличения производства меди - РИА Новости, 13.06.2025

Глава Роснедр рассказал о перспективах увеличения производства меди

Россия за 15 лет сможет удвоить производство меди за счет реализации ряда текущих и перспективных проектов, при этом медь будет нужна всегда – это самый... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T05:26:00+03:00

2025-06-13T05:26:00+03:00

2025-06-13T05:26:00+03:00

экономика

россия

чукотка

федеральное агентство по недропользованию (роснедра)

пмэф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979252885_0:175:960:715_1920x0_80_0_0_5c0bdb2d814d869d751a5a4a2edbb861.jpg

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Россия за 15 лет сможет удвоить производство меди за счет реализации ряда текущих и перспективных проектов, при этом медь будет нужна всегда – это самый востребованный металл в зеленой энергетике, заявил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ глава Роснедр Олег Казанов. По его словам, в России с медью все "достаточно хорошо". В стране примерно 100 миллионов тонн запасов, 1,1 миллиона тонн годовой добычи и примерно 200 тысяч внутреннего потребления. За счет оставшихся объемов Россия уже выступает крупным экспортером меди. "И у нас сейчас на низком старте серия крупных проектов. Среди них Удокан, который уже запустился, Малмыж, который только-только запускается, и Баимское месторождение на Чукотке, которое будет введено в эксплуатацию в чуть более отдаленном периоде. К ним еще добавляется серия более мелких и менее известных объектов. Реализация этих проектов позволит за полтора десятилетия практически удвоить производство меди", - сказал Казанов. При этом он подчеркнул, что медь будет очень востребована ввиду перспектив развития зеленой энергетики. "Медь - это основной бенефициар зеленой энергетики. Не "редкие земли", не кварц, а медь в первую очередь. Это происходит, потому что зеленая энергетика - это распределенные маломощные источники, связанные между собой коммуникационными, в первую очередь медными, линиями", - пояснил глава Роснедр. Он отметил, что, по оценкам, на 1 МВт установленной мощности возобновляемых источников энергии нужно примерно 5 тонн меди. Это в пять раз больше, чем нужно для тепловой энергетики. "Поэтому, развивая зеленую энергетику, мы взрываем рынок меди. Он действительно очень устойчиво растет. И медь нужна будет всегда, по крайней мере, в обозримом периоде", - добавил Казанов. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250612/metally-2022506860.html

https://ria.ru/20250227/med-2001851859.html

https://ria.ru/20250322/ekspert-2006629022.html

россия

чукотка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, чукотка, федеральное агентство по недропользованию (роснедра), пмэф