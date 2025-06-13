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Глава Роснедр рассказал о перспективах увеличения производства меди - РИА Новости, 13.06.2025
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05:26 13.06.2025
https://ria.ru/20250613/med-2022578859.html
Глава Роснедр рассказал о перспективах увеличения производства меди
Глава Роснедр рассказал о перспективах увеличения производства меди - РИА Новости, 13.06.2025
Глава Роснедр рассказал о перспективах увеличения производства меди
Россия за 15 лет сможет удвоить производство меди за счет реализации ряда текущих и перспективных проектов, при этом медь будет нужна всегда – это самый... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T05:26:00+03:00
2025-06-13T05:26:00+03:00
экономика
россия
чукотка
федеральное агентство по недропользованию (роснедра)
пмэф
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Россия за 15 лет сможет удвоить производство меди за счет реализации ряда текущих и перспективных проектов, при этом медь будет нужна всегда – это самый востребованный металл в зеленой энергетике, заявил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ глава Роснедр Олег Казанов. По его словам, в России с медью все "достаточно хорошо". В стране примерно 100 миллионов тонн запасов, 1,1 миллиона тонн годовой добычи и примерно 200 тысяч внутреннего потребления. За счет оставшихся объемов Россия уже выступает крупным экспортером меди. "И у нас сейчас на низком старте серия крупных проектов. Среди них Удокан, который уже запустился, Малмыж, который только-только запускается, и Баимское месторождение на Чукотке, которое будет введено в эксплуатацию в чуть более отдаленном периоде. К ним еще добавляется серия более мелких и менее известных объектов. Реализация этих проектов позволит за полтора десятилетия практически удвоить производство меди", - сказал Казанов. При этом он подчеркнул, что медь будет очень востребована ввиду перспектив развития зеленой энергетики. "Медь - это основной бенефициар зеленой энергетики. Не "редкие земли", не кварц, а медь в первую очередь. Это происходит, потому что зеленая энергетика - это распределенные маломощные источники, связанные между собой коммуникационными, в первую очередь медными, линиями", - пояснил глава Роснедр. Он отметил, что, по оценкам, на 1 МВт установленной мощности возобновляемых источников энергии нужно примерно 5 тонн меди. Это в пять раз больше, чем нужно для тепловой энергетики. "Поэтому, развивая зеленую энергетику, мы взрываем рынок меди. Он действительно очень устойчиво растет. И медь нужна будет всегда, по крайней мере, в обозримом периоде", - добавил Казанов. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250612/metally-2022506860.html
https://ria.ru/20250227/med-2001851859.html
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экономика, россия, чукотка, федеральное агентство по недропользованию (роснедра), пмэф
Экономика, Россия, Чукотка, Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра), ПМЭФ
Глава Роснедр рассказал о перспективах увеличения производства меди

Глава Роснедр Казанов: Россия сможет удвоить производство меди за 15 лет

© Фото : ФГБУ "ВИМС"Олег Казанов
Олег Казанов - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© Фото : ФГБУ "ВИМС"
Олег Казанов
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Россия за 15 лет сможет удвоить производство меди за счет реализации ряда текущих и перспективных проектов, при этом медь будет нужна всегда – это самый востребованный металл в зеленой энергетике, заявил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ глава Роснедр Олег Казанов.
По его словам, в России с медью все "достаточно хорошо". В стране примерно 100 миллионов тонн запасов, 1,1 миллиона тонн годовой добычи и примерно 200 тысяч внутреннего потребления. За счет оставшихся объемов Россия уже выступает крупным экспортером меди.
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"И у нас сейчас на низком старте серия крупных проектов. Среди них Удокан, который уже запустился, Малмыж, который только-только запускается, и Баимское месторождение на Чукотке, которое будет введено в эксплуатацию в чуть более отдаленном периоде. К ним еще добавляется серия более мелких и менее известных объектов. Реализация этих проектов позволит за полтора десятилетия практически удвоить производство меди", - сказал Казанов.
При этом он подчеркнул, что медь будет очень востребована ввиду перспектив развития зеленой энергетики.
"Медь - это основной бенефициар зеленой энергетики. Не "редкие земли", не кварц, а медь в первую очередь. Это происходит, потому что зеленая энергетика - это распределенные маломощные источники, связанные между собой коммуникационными, в первую очередь медными, линиями", - пояснил глава Роснедр.
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Он отметил, что, по оценкам, на 1 МВт установленной мощности возобновляемых источников энергии нужно примерно 5 тонн меди. Это в пять раз больше, чем нужно для тепловой энергетики.
"Поэтому, развивая зеленую энергетику, мы взрываем рынок меди. Он действительно очень устойчиво растет. И медь нужна будет всегда, по крайней мере, в обозримом периоде", - добавил Казанов.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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