https://ria.ru/20250613/makron-2022708015.html

Макрон пообещал поддержку Израилю в случае ответного удара Ирана

Макрон пообещал поддержку Израилю в случае ответного удара Ирана - РИА Новости, 13.06.2025

Макрон пообещал поддержку Израилю в случае ответного удара Ирана

Если Иран даст ответ на атаки Израиля, Франция окажет Тель-Авиву поддержку, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Трансляция велась в официальном аккаунте... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T20:42:00+03:00

2025-06-13T20:42:00+03:00

2025-06-13T21:52:00+03:00

в мире

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обострение конфликта между израилем и ираном

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 13 июн - РИА Новости. Если Иран даст ответ на атаки Израиля, Франция окажет Тель-Авиву поддержку, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети Х."Если Иран даст ответ на атаки Израиля, Франция окажет Тель-Авиву поддержку", - ответил Макрон на пресс-конференции в Париже на вопрос, до какой степени Франция готова "поддерживать право Израиля на оборону".По словам президента, Франция примет участие в "операциях по защите и обороне" Израиля, если она "будет в состоянии сделать это"."Я дал понять, что мы готовы сделать это. При этом я не планирую участвовать ни в какой наступательной операции. Это не наша роль", - заявил Макрон.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадал в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе.Верховный лидер Ирана ранее в послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от СБ ООН осудить действия Израиля и принять меры, заявив о рисках катастрофы после удара по ядерному объекту в Натанзе. Он отметил, что удары Израиля являются нарушением Устава ООН и Тегеран вправе ответить на них.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

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в мире, израиль, иран, франция, обострение конфликта между израилем и ираном, эммануэль макрон