https://ria.ru/20250613/makeevka-2022618863.html

ВСУ обстреляли Макеевку из HIMARS, есть погибшие

ВСУ обстреляли Макеевку из HIMARS, есть погибшие - РИА Новости, 13.06.2025

ВСУ обстреляли Макеевку из HIMARS, есть погибшие

В результате обстрела ВСУ в Макеевке в ДНР погибли два мирных жителя, сообщил РИА Новости сотрудник Следственного комитета Российской Федерации. РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T10:55:00+03:00

2025-06-13T10:55:00+03:00

2025-06-13T11:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

макеевка

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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ДОНЕЦК, 13 июня - РИА Новости. В результате обстрела ВСУ в Макеевке в ДНР погибли два мирных жителя, сообщил РИА Новости сотрудник Следственного комитета Российской Федерации. "В ходе осмотра места происшествия установлено, что ранения, несовместимые с жизнью, получили два мирных жителя", - сказал сотрудник СК РФ. Сотрудник также отметил, что атака была совершена американской РСЗО HIMARS, о чем свидетельствуют найденные фрагменты ракет. Как передает корреспондент РИА Новости, обстрел пришелся по участку проезжей части в Макеевке. Под удар попал автомобиль, в котором и находились мирные жители.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

макеевка, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), происшествия