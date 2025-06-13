https://ria.ru/20250613/makeevka-2022618863.html
ВСУ обстреляли Макеевку из HIMARS, есть погибшие
ВСУ обстреляли Макеевку из HIMARS, есть погибшие - РИА Новости, 13.06.2025
ВСУ обстреляли Макеевку из HIMARS, есть погибшие
В результате обстрела ВСУ в Макеевке в ДНР погибли два мирных жителя, сообщил РИА Новости сотрудник Следственного комитета Российской Федерации. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T10:55:00+03:00
2025-06-13T10:55:00+03:00
2025-06-13T11:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
макеевка
донецкая народная республика
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вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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ДОНЕЦК, 13 июня - РИА Новости. В результате обстрела ВСУ в Макеевке в ДНР погибли два мирных жителя, сообщил РИА Новости сотрудник Следственного комитета Российской Федерации. "В ходе осмотра места происшествия установлено, что ранения, несовместимые с жизнью, получили два мирных жителя", - сказал сотрудник СК РФ. Сотрудник также отметил, что атака была совершена американской РСЗО HIMARS, о чем свидетельствуют найденные фрагменты ракет. Как передает корреспондент РИА Новости, обстрел пришелся по участку проезжей части в Макеевке. Под удар попал автомобиль, в котором и находились мирные жители.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
ВСУ обстреляли Макеевку из HIMARS, есть погибшие
При обстреле ВСУ Макеевки из американской РСЗО HIMARS погибли два мирных жителя