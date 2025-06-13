https://ria.ru/20250613/luna-2022612410.html

Россия планирует доставить на Луну малую АЭС

Россия планирует доставить на Луну малую АЭС - РИА Новости, 13.06.2025

Россия планирует доставить на Луну малую АЭС

Россия планирует доставить на Луну атомную энергетическую станцию малой мощности, рассказал в интервью РИА Новости первый вице-премьер Денис Мантуров. РИА Новости, 13.06.2025

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Россия планирует доставить на Луну атомную энергетическую станцию малой мощности, рассказал в интервью РИА Новости первый вице-премьер Денис Мантуров."Сначала нужно все технологии отработать на Луне, а потом двигаться дальше, к другим планетам. При отработке технологий на Луне, в частности с нашими китайскими партнерами, требуется обеспечить станцию энергетикой. Речь идет о доставке на Луну нашей атомной энергетической станции малой мощности", — сказал он в преддверии ПМЭФ.Мантуров уточнил, что малая АЭС позволит:Говорить о дальнем космосе без освоения ближнего, к которому относится Луна, невозможно, добавил вице-премьер. По его словам, Россия в первую очередь будет изучать ее и Венеру, затем можно задуматься и о Марсе.По предварительным планам, международную лунную исследовательскую станцию создадут к 2035-му. В конце прошлого года Роскосмос сообщал, что отечественную ядерную энергоустановку планируют доставить туда в 2033-2035 годах.

https://ria.ru/20250606/manturov-2021381274.html

https://ria.ru/20250603/bpla-2020713593.html

https://ria.ru/20250606/roskosmos-2021267312.html

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луна, россия, земля, денис мантуров, роскосмос, пмэф, космос - риа наука