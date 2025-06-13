https://ria.ru/20250613/los-andzheles-2022585144.html
Многие протестующие в Лос-Анджелесе разошлись
Многие протестующие в Лос-Анджелесе разошлись - РИА Новости, 13.06.2025
Многие протестующие в Лос-Анджелесе разошлись
Большинство протестующих в Лос-Анджелесе разошлись на третий день комендантского часа, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T06:37:00+03:00
2025-06-13T06:37:00+03:00
2025-06-13T10:36:00+03:00
в мире
протесты в калифорнии
лос-анджелес
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ЛОС-АНДЖЕЛЕС (США), 13 июн - РИА Новости. Большинство протестующих в Лос-Анджелесе разошлись на третий день комендантского часа, передает корреспондент РИА Новости. По состоянию на 20.20 (06.20 пятницы мск), улицы центра города практически опустели. Остались только единичные протестующие и множество полиции. Обстановка спокойная. При этом буквально двумя часами ранее можно было застать несколько арестов и применение силовиками светошумовых гранат. С тех пор ситуация не эскалировалась, как, к примеру, было днём ранее.
https://ria.ru/20250613/potesty-2022574486.html
лос-анджелес
РИА Новости
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Полиция в Лос-Анджелесе блокировала большую группу протестующих, окружив их
Полиция в Лос-Анджелесе блокировала большую группу протестующих, окружив их со всех сторон, люди выходят из толпы с поднятыми руками.
2025-06-13T06:37
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, протесты в калифорнии, лос-анджелес
В мире, Протесты в Калифорнии, Лос-Анджелес
Многие протестующие в Лос-Анджелесе разошлись
Протестующие в Лос-Анджелесе разбежались на третий день комендантского часа