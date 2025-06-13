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Многие протестующие в Лос-Анджелесе разошлись - РИА Новости, 13.06.2025
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06:37 13.06.2025 (обновлено: 10:36 13.06.2025)
https://ria.ru/20250613/los-andzheles-2022585144.html
Многие протестующие в Лос-Анджелесе разошлись
Многие протестующие в Лос-Анджелесе разошлись - РИА Новости, 13.06.2025
Многие протестующие в Лос-Анджелесе разошлись
Большинство протестующих в Лос-Анджелесе разошлись на третий день комендантского часа, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T06:37:00+03:00
2025-06-13T10:36:00+03:00
в мире
протесты в калифорнии
лос-анджелес
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ЛОС-АНДЖЕЛЕС (США), 13 июн - РИА Новости. Большинство протестующих в Лос-Анджелесе разошлись на третий день комендантского часа, передает корреспондент РИА Новости. По состоянию на 20.20 (06.20 пятницы мск), улицы центра города практически опустели. Остались только единичные протестующие и множество полиции. Обстановка спокойная. При этом буквально двумя часами ранее можно было застать несколько арестов и применение силовиками светошумовых гранат. С тех пор ситуация не эскалировалась, как, к примеру, было днём ранее.
https://ria.ru/20250613/potesty-2022574486.html
лос-анджелес
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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353
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Полиция в Лос-Анджелесе блокировала большую группу протестующих, окружив их
Полиция в Лос-Анджелесе блокировала большую группу протестующих, окружив их со всех сторон, люди выходят из толпы с поднятыми руками.
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в мире, протесты в калифорнии, лос-анджелес
В мире, Протесты в Калифорнии, Лос-Анджелес
Многие протестующие в Лос-Анджелесе разошлись

Протестующие в Лос-Анджелесе разбежались на третий день комендантского часа

© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанкПротестующие против миграционной политики властей США в Лос-Анджелесе
Протестующие против миграционной политики властей США в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© РИА Новости / Алексей Алексеев
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Протестующие против миграционной политики властей США в Лос-Анджелесе
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ЛОС-АНДЖЕЛЕС (США), 13 июн - РИА Новости. Большинство протестующих в Лос-Анджелесе разошлись на третий день комендантского часа, передает корреспондент РИА Новости.
По состоянию на 20.20 (06.20 пятницы мск), улицы центра города практически опустели. Остались только единичные протестующие и множество полиции.
Протестующие в Лос-Анджелесе против миграционной политики властей США - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Протестующие в Лос-Анджелесе распространяют руководство по выживанию
04:42
Обстановка спокойная.
При этом буквально двумя часами ранее можно было застать несколько арестов и применение силовиками светошумовых гранат. С тех пор ситуация не эскалировалась, как, к примеру, было днём ранее.
 
В миреПротесты в КалифорнииЛос-Анджелес
 
 
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