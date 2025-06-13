https://ria.ru/20250613/los-andzheles-2022585144.html

Многие протестующие в Лос-Анджелесе разошлись

Многие протестующие в Лос-Анджелесе разошлись - РИА Новости, 13.06.2025

Многие протестующие в Лос-Анджелесе разошлись

Большинство протестующих в Лос-Анджелесе разошлись на третий день комендантского часа, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T06:37:00+03:00

2025-06-13T06:37:00+03:00

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в мире

протесты в калифорнии

лос-анджелес

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ЛОС-АНДЖЕЛЕС (США), 13 июн - РИА Новости. Большинство протестующих в Лос-Анджелесе разошлись на третий день комендантского часа, передает корреспондент РИА Новости. По состоянию на 20.20 (06.20 пятницы мск), улицы центра города практически опустели. Остались только единичные протестующие и множество полиции. Обстановка спокойная. При этом буквально двумя часами ранее можно было застать несколько арестов и применение силовиками светошумовых гранат. С тех пор ситуация не эскалировалась, как, к примеру, было днём ранее.

https://ria.ru/20250613/potesty-2022574486.html

лос-анджелес

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Полиция в Лос-Анджелесе блокировала большую группу протестующих, окружив их Полиция в Лос-Анджелесе блокировала большую группу протестующих, окружив их со всех сторон, люди выходят из толпы с поднятыми руками. 2025-06-13T06:37 true PT0M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, протесты в калифорнии, лос-анджелес