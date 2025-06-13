https://ria.ru/20250613/latviya-2022709766.html

Сейм Латвии запретил депутатам с допуском к гостайне выезжать в Россию

Сейм Латвии запретил депутатам с допуском к гостайне выезжать в Россию - РИА Новости, 13.06.2025

Сейм Латвии запретил депутатам с допуском к гостайне выезжать в Россию

Парламент Латвии запретил депутатам и госслужащим с допуском к гостайне выезжать в Россию и Белоруссию, сообщила пресс-служба сейма. РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T20:54:00+03:00

2025-06-13T20:54:00+03:00

2025-06-13T20:54:00+03:00

в мире

россия

белоруссия

латвия

гостайна

https://cdnn21.img.ria.ru/images/103204/66/1032046697_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_c4b293b3831d3ada66efa9edbc9ee26a.jpg

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Парламент Латвии запретил депутатам и госслужащим с допуском к гостайне выезжать в Россию и Белоруссию, сообщила пресс-служба сейма. "Определенной группе работников государственного управления, а также членам сейма запрещается въезжать в Россию и Белоруссию", - говорится в сообщении.Отмечается, что, помимо депутатов парламента, запрет распространяется на сотрудников министерств и ведомств, имеющих доступ к гостайне. Запрещен не только выезд, но и следование транзитом через Россию или Белоруссию, за исключением служебной необходимости или специального разрешения. Самовольный выезд может послужить основанием для увольнения, говорится в сообщении. Парламент соседней с Латвией Литвы в апреле продлил до мая 2026 года национальные санкции против граждан России и Белоруссии, ужесточив их положением об аннулировании вида на жительство (ВНЖ) для россиян, если они более одного раза за последние три месяца посещали Россию или Белоруссию.

https://ria.ru/20250609/latvija-2021768809.html

россия

белоруссия

латвия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, белоруссия, латвия, гостайна