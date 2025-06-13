https://ria.ru/20250613/latviya-2022709766.html
Сейм Латвии запретил депутатам с допуском к гостайне выезжать в Россию
Сейм Латвии запретил депутатам с допуском к гостайне выезжать в Россию - РИА Новости, 13.06.2025
Сейм Латвии запретил депутатам с допуском к гостайне выезжать в Россию
Парламент Латвии запретил депутатам и госслужащим с допуском к гостайне выезжать в Россию и Белоруссию, сообщила пресс-служба сейма. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T20:54:00+03:00
2025-06-13T20:54:00+03:00
2025-06-13T20:54:00+03:00
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Парламент Латвии запретил депутатам и госслужащим с допуском к гостайне выезжать в Россию и Белоруссию, сообщила пресс-служба сейма. "Определенной группе работников государственного управления, а также членам сейма запрещается въезжать в Россию и Белоруссию", - говорится в сообщении.Отмечается, что, помимо депутатов парламента, запрет распространяется на сотрудников министерств и ведомств, имеющих доступ к гостайне. Запрещен не только выезд, но и следование транзитом через Россию или Белоруссию, за исключением служебной необходимости или специального разрешения. Самовольный выезд может послужить основанием для увольнения, говорится в сообщении. Парламент соседней с Латвией Литвы в апреле продлил до мая 2026 года национальные санкции против граждан России и Белоруссии, ужесточив их положением об аннулировании вида на жительство (ВНЖ) для россиян, если они более одного раза за последние три месяца посещали Россию или Белоруссию.
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в мире, россия, белоруссия, латвия, гостайна
В мире, Россия, Белоруссия, Латвия, гостайна
Сейм Латвии запретил депутатам с допуском к гостайне выезжать в Россию
Сейм Латвии запретил сотрудникам с допуском к гостайне выезд в РФ и Белоруссию
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Парламент Латвии запретил депутатам и госслужащим с допуском к гостайне выезжать в Россию и Белоруссию, сообщила пресс-служба сейма.
«
"Определенной группе работников государственного управления, а также членам сейма запрещается въезжать в Россию и Белоруссию", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, помимо депутатов парламента, запрет распространяется на сотрудников министерств и ведомств, имеющих доступ к гостайне.
Запрещен не только выезд, но и следование транзитом через Россию или Белоруссию, за исключением служебной необходимости или специального разрешения. Самовольный выезд может послужить основанием для увольнения, говорится в сообщении.
Парламент соседней с Латвией Литвы в апреле продлил до мая 2026 года национальные санкции против граждан России и Белоруссии, ужесточив их положением об аннулировании вида на жительство (ВНЖ) для россиян, если они более одного раза за последние три месяца посещали Россию или Белоруссию.