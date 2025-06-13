https://ria.ru/20250613/koshkovich-2022615364.html

На Западе сообщили Зеленскому плохие новости после удара Израиля по Ирану

На Западе сообщили Зеленскому плохие новости после удара Израиля по Ирану - РИА Новости, 13.06.2025

На Западе сообщили Зеленскому плохие новости после удара Израиля по Ирану

Удар Израиля по Ирану несет проблемы для Владимира Зеленского, написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х. "Излишне... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T10:30:00+03:00

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2025-06-13T14:00:00+03:00

в мире

израиль

иран

ближний восток

владимир зеленский

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Удар Израиля по Ирану несет проблемы для Владимира Зеленского, написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х. "Излишне говорить, что все это невероятно плохо для Киева", — говорится в публикации. Аналитик добавил, что Израиль в ущерб Украине постарается получить как можно больше средств ПВО."У Зеленского и так мало запасов", — отметил он. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.

https://ria.ru/20250613/ukraina-2022627423.html

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израиль

иран

ближний восток

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в мире, израиль, иран, ближний восток, владимир зеленский