https://ria.ru/20250613/komar-2022631712.html
Российские войска освободили Комар в ДНР
Российские войска освободили Комар в ДНР - РИА Новости, 13.06.2025
Российские войска освободили Комар в ДНР
Подразделения группировки "Восток" освободили населенный пункт Комар в ДНР, сообщило в пятницу Минобороны РФ. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T12:08:00+03:00
2025-06-13T12:08:00+03:00
2025-06-13T13:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Подразделения группировки "Восток" освободили населенный пункт Комар в ДНР, сообщило в пятницу Минобороны РФ."За прошедшую неделю подразделениями группировки войск "Восток" в результате активных действий освобожден населенный пункт Комар Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении военного ведомства.ВСУ потеряли за неделю в зоне ее ответственности:
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безопасность, донецкая народная республика, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские войска освободили Комар в ДНР
МО РФ: российские войска освободили Комар в ДНР