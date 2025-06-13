https://ria.ru/20250613/komar-2022631712.html

Российские войска освободили Комар в ДНР

Российские войска освободили Комар в ДНР - РИА Новости, 13.06.2025

Российские войска освободили Комар в ДНР

Подразделения группировки "Восток" освободили населенный пункт Комар в ДНР, сообщило в пятницу Минобороны РФ. РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T12:08:00+03:00

2025-06-13T12:08:00+03:00

2025-06-13T13:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Подразделения группировки "Восток" освободили населенный пункт Комар в ДНР, сообщило в пятницу Минобороны РФ."За прошедшую неделю подразделениями группировки войск "Восток" в результате активных действий освобожден населенный пункт Комар Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении военного ведомства.ВСУ потеряли за неделю в зоне ее ответственности:

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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безопасность, донецкая народная республика, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)