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КНДР спустила на воду восстановленный после повреждений эсминец - РИА Новости, 13.06.2025
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07:26 13.06.2025
https://ria.ru/20250613/kndr-2022589208.html
КНДР спустила на воду восстановленный после повреждений эсминец
КНДР спустила на воду восстановленный после повреждений эсминец - РИА Новости, 13.06.2025
КНДР спустила на воду восстановленный после повреждений эсминец
КНДР торжественно спустила на воду новый эсминец, который был восстановлен после аварии в ходе первой попытки спуска в мае, лидер страны Ким Чен Ын назвал... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T07:26:00+03:00
2025-06-13T07:26:00+03:00
в мире
кндр (северная корея)
ким чен ын
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СЕУЛ, 13 июн - РИА Новости. КНДР торжественно спустила на воду новый эсминец, который был восстановлен после аварии в ходе первой попытки спуска в мае, лидер страны Ким Чен Ын назвал произошедшее "ценным опытом", передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). Торжественная церемония спуска на воду эсминца ВМС Корейской народной армии (КНА) прошла в четверг в Рачжинской судостроительной верфи. В ней приняли участие лидер КНДР Ким Чен Ын с дочерью, руководящие кадры партии, правительства и ведомств вооруженных сил, рабочие, ученые, командиры и представители войск КНА, военный состав самого эсминца, педагоги и курсанты Военно-морской академии имени Ким Чен Сук и другие. Как сообщает ЦТАК, Ким Чен Ын на церемонии заявил, что "нелепое происшествие" с аварией при первой попытке спуска эсминца на верфи Чхончжин было вызвано "неосторожностью и ненаучным эмпиризмом", но не смогло замедлить развитие боеспособности ВМС КНДР, хотя и "подорвало достоинство и авторитет государства". "Спуск этого корабля менее чем через два месяца после аналогичного спуска в Нампхо ясно свидетельствует о стремительном развитии наших военно-морских сил. Это — доказательство наступившей новой эпохи модернизации флота, о которой мы заявили в апреле", - заявил Ким Чен Ын на церемонии спуска нового эсминца после его восстановления. Он отметил, что несмотря на трудности и препятствия "грандиозные планы" по строительству современного военно-морского флота КНДР реализуются с высокой скоростью. "Да, в прошлом месяце в Чхонджине мы столкнулись с неожиданным инцидентом при спуске корабля, что вызвало беспокойство, однако это не затормозило наш путь. Мы оценили тот инцидент не как простую ошибку, а как недопустимое преступление, уронившее престиж и достоинство государства. Мы выявили и устранили все вредоносные факторы, восстановили корабль за считанные дни и довели дело до конца к пленуму ЦК Трудовой партии Кореи", - заявил лидер КНДР. Он добавил, что этот процесс стал "поворотным моментом", заставив работников пересмотреть свое отношение к делу и переосмыслить свои технические решения, ответственность. Ким Чен Ын назвал восстановление эсминца "сокрушительным ударом" по безответственности. "Полагаю, мы не потеряли время — мы приобрели ценный опыт и важнейший урок, укрепляющий основу дальнейшей работы", - подытожил он. Эсминец нового типа "Чхве Хён" был назван "Кан Гон" в честь ветерана антияпонской революции, первого начальника генштаба КНА Кан Гона. На корабле открыт памятник этому военному. Спуск первого из эсминцев нового типа "Чхве Хён" с аналогичным именем состоялся 25 апреля на верфи в Нампхо. А 21 мая в Чхончжине должны были спустить на воду второй эсминец, но в процессе произошла серьезная авария, корабль сел на мель получив ряд повреждений. Позже южнокорейские военные сообщали, что он лежал на боку в воде. Ким Чен Ын назвал причиной инцидента "преступную халатность" и предупредил, что ошибки ответственных лиц "неизбежно" будут рассмотрены на предстоящем в июне пленуме ЦК Трудовой партии Кореи. Он также поручил восстановить эсминец, что и было сделано.
https://ria.ru/20250522/esminets-2018409542.html
https://ria.ru/20250612/kndr-2022415767.html
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в мире, кндр (северная корея), ким чен ын
В мире, КНДР (Северная Корея), Ким Чен Ын
КНДР спустила на воду восстановленный после повреждений эсминец

КНДР спустила на воду эсминец, который перевернулся во время первой попытки

© Фото : ЦТАКТоржественная церемония спуска на воду эсминца ВМС КНА типа "Чхве Хен"
Торжественная церемония спуска на воду эсминца ВМС КНА типа Чхве Хен - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© Фото : ЦТАК
Торжественная церемония спуска на воду эсминца ВМС КНА типа "Чхве Хен". Архивное фото
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СЕУЛ, 13 июн - РИА Новости. КНДР торжественно спустила на воду новый эсминец, который был восстановлен после аварии в ходе первой попытки спуска в мае, лидер страны Ким Чен Ын назвал произошедшее "ценным опытом", передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).
Торжественная церемония спуска на воду эсминца ВМС Корейской народной армии (КНА) прошла в четверг в Рачжинской судостроительной верфи. В ней приняли участие лидер КНДР Ким Чен Ын с дочерью, руководящие кадры партии, правительства и ведомств вооруженных сил, рабочие, ученые, командиры и представители войск КНА, военный состав самого эсминца, педагоги и курсанты Военно-морской академии имени Ким Чен Сук и другие.
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Как сообщает ЦТАК, Ким Чен Ын на церемонии заявил, что "нелепое происшествие" с аварией при первой попытке спуска эсминца на верфи Чхончжин было вызвано "неосторожностью и ненаучным эмпиризмом", но не смогло замедлить развитие боеспособности ВМС КНДР, хотя и "подорвало достоинство и авторитет государства".
"Спуск этого корабля менее чем через два месяца после аналогичного спуска в Нампхо ясно свидетельствует о стремительном развитии наших военно-морских сил. Это — доказательство наступившей новой эпохи модернизации флота, о которой мы заявили в апреле", - заявил Ким Чен Ын на церемонии спуска нового эсминца после его восстановления.
Он отметил, что несмотря на трудности и препятствия "грандиозные планы" по строительству современного военно-морского флота КНДР реализуются с высокой скоростью.
"Да, в прошлом месяце в Чхонджине мы столкнулись с неожиданным инцидентом при спуске корабля, что вызвало беспокойство, однако это не затормозило наш путь. Мы оценили тот инцидент не как простую ошибку, а как недопустимое преступление, уронившее престиж и достоинство государства. Мы выявили и устранили все вредоносные факторы, восстановили корабль за считанные дни и довели дело до конца к пленуму ЦК Трудовой партии Кореи", - заявил лидер КНДР.
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Он добавил, что этот процесс стал "поворотным моментом", заставив работников пересмотреть свое отношение к делу и переосмыслить свои технические решения, ответственность. Ким Чен Ын назвал восстановление эсминца "сокрушительным ударом" по безответственности.
"Полагаю, мы не потеряли время — мы приобрели ценный опыт и важнейший урок, укрепляющий основу дальнейшей работы", - подытожил он.
Эсминец нового типа "Чхве Хён" был назван "Кан Гон" в честь ветерана антияпонской революции, первого начальника генштаба КНА Кан Гона. На корабле открыт памятник этому военному.
Спуск первого из эсминцев нового типа "Чхве Хён" с аналогичным именем состоялся 25 апреля на верфи в Нампхо. А 21 мая в Чхончжине должны были спустить на воду второй эсминец, но в процессе произошла серьезная авария, корабль сел на мель получив ряд повреждений. Позже южнокорейские военные сообщали, что он лежал на боку в воде. Ким Чен Ын назвал причиной инцидента "преступную халатность" и предупредил, что ошибки ответственных лиц "неизбежно" будут рассмотрены на предстоящем в июне пленуме ЦК Трудовой партии Кореи. Он также поручил восстановить эсминец, что и было сделано.
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