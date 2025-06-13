https://ria.ru/20250613/kndr-2022589208.html

КНДР спустила на воду восстановленный после повреждений эсминец

КНДР спустила на воду восстановленный после повреждений эсминец - РИА Новости, 13.06.2025

КНДР спустила на воду восстановленный после повреждений эсминец

КНДР торжественно спустила на воду новый эсминец, который был восстановлен после аварии в ходе первой попытки спуска в мае, лидер страны Ким Чен Ын назвал... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T07:26:00+03:00

2025-06-13T07:26:00+03:00

2025-06-13T07:26:00+03:00

в мире

кндр (северная корея)

ким чен ын

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СЕУЛ, 13 июн - РИА Новости. КНДР торжественно спустила на воду новый эсминец, который был восстановлен после аварии в ходе первой попытки спуска в мае, лидер страны Ким Чен Ын назвал произошедшее "ценным опытом", передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). Торжественная церемония спуска на воду эсминца ВМС Корейской народной армии (КНА) прошла в четверг в Рачжинской судостроительной верфи. В ней приняли участие лидер КНДР Ким Чен Ын с дочерью, руководящие кадры партии, правительства и ведомств вооруженных сил, рабочие, ученые, командиры и представители войск КНА, военный состав самого эсминца, педагоги и курсанты Военно-морской академии имени Ким Чен Сук и другие. Как сообщает ЦТАК, Ким Чен Ын на церемонии заявил, что "нелепое происшествие" с аварией при первой попытке спуска эсминца на верфи Чхончжин было вызвано "неосторожностью и ненаучным эмпиризмом", но не смогло замедлить развитие боеспособности ВМС КНДР, хотя и "подорвало достоинство и авторитет государства". "Спуск этого корабля менее чем через два месяца после аналогичного спуска в Нампхо ясно свидетельствует о стремительном развитии наших военно-морских сил. Это — доказательство наступившей новой эпохи модернизации флота, о которой мы заявили в апреле", - заявил Ким Чен Ын на церемонии спуска нового эсминца после его восстановления. Он отметил, что несмотря на трудности и препятствия "грандиозные планы" по строительству современного военно-морского флота КНДР реализуются с высокой скоростью. "Да, в прошлом месяце в Чхонджине мы столкнулись с неожиданным инцидентом при спуске корабля, что вызвало беспокойство, однако это не затормозило наш путь. Мы оценили тот инцидент не как простую ошибку, а как недопустимое преступление, уронившее престиж и достоинство государства. Мы выявили и устранили все вредоносные факторы, восстановили корабль за считанные дни и довели дело до конца к пленуму ЦК Трудовой партии Кореи", - заявил лидер КНДР. Он добавил, что этот процесс стал "поворотным моментом", заставив работников пересмотреть свое отношение к делу и переосмыслить свои технические решения, ответственность. Ким Чен Ын назвал восстановление эсминца "сокрушительным ударом" по безответственности. "Полагаю, мы не потеряли время — мы приобрели ценный опыт и важнейший урок, укрепляющий основу дальнейшей работы", - подытожил он. Эсминец нового типа "Чхве Хён" был назван "Кан Гон" в честь ветерана антияпонской революции, первого начальника генштаба КНА Кан Гона. На корабле открыт памятник этому военному. Спуск первого из эсминцев нового типа "Чхве Хён" с аналогичным именем состоялся 25 апреля на верфи в Нампхо. А 21 мая в Чхончжине должны были спустить на воду второй эсминец, но в процессе произошла серьезная авария, корабль сел на мель получив ряд повреждений. Позже южнокорейские военные сообщали, что он лежал на боку в воде. Ким Чен Ын назвал причиной инцидента "преступную халатность" и предупредил, что ошибки ответственных лиц "неизбежно" будут рассмотрены на предстоящем в июне пленуме ЦК Трудовой партии Кореи. Он также поручил восстановить эсминец, что и было сделано.

https://ria.ru/20250522/esminets-2018409542.html

https://ria.ru/20250612/kndr-2022415767.html

https://ria.ru/20250606/kndr-2021212388.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, кндр (северная корея), ким чен ын