https://ria.ru/20250613/kitay-2022542090.html

Главные китайские звезды меняют мир

Главные китайские звезды меняют мир - РИА Новости, 13.06.2025

Главные китайские звезды меняют мир

Иностранцы бывают очень полезны, поскольку видят в вашей стране то, чего вы сами не замечаете. Пример вот такой повседневной очевидности на днях увидела... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T08:00:00+03:00

2025-06-13T08:00:00+03:00

2025-06-13T08:02:00+03:00

аналитика

китай

сша

дональд трамп

пекинский университет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0c/2022546265_0:20:1308:757_1920x0_80_0_0_c5f4ff4d698493a082502c5efed676f2.jpg

Иностранцы бывают очень полезны, поскольку видят в вашей стране то, чего вы сами не замечаете. Пример вот такой повседневной очевидности на днях увидела разноликая команда пекинского англоязычного издания Global Times и подробно объяснила зарубежной аудитории, в чем тут сенсация для всех, кроме самих китайцев.История такая: как вы думаете, кто в стране звезды соцсетей — актеры с актрисами (ну да, они тоже), модели и прочие иконы стиля? А вот как насчет человека, который завел себе страницу на новой платформе, мелькнул там с видео длиной в четыре секунды и собрал за три июньских дня 23 миллиона откликов? Откликались же на то, что человек этот, известный сотням миллионов, как-то не очень хорошо выглядит. Неужели опять забывает поесть или чего похуже? — озаботились его восторженные поклонники.Кто он? Доцент в Школе математических наук Пекинского университета. Известен в соцсетях тем, что в 2021 году ответил там на вопрос "что у вас на обед" наглядно: показал бутылочку воды и булочку из рисовой муки. Зовут его Вэй Дун’и. Национальный герой. Герой в том числе и из-за этих булочки с бутылочкой. Хотя не только.И вот пекинское издание разжевывает для зарубежной публики то, что понятно любому китайцу: "на каждой стадии развития Китая будут возникать эти приливы выдающихся интеллектуалов", и без этого общество не может обойтись. Общество озабочено тем, как такие герои живут, и надеется, что жить они будут лучше. То есть "сегодняшнее китайское общество ставит на первое место именно ценность знаний и заботу о талантах".И еще как ставит — дошло до того, что руководство университета выступило со специальным заявлением: да присматриваем мы за нашим замечательным математиком Вэем, заботимся о его здоровье, нации не надо беспокоиться.Это вроде бы чисто китайский персонаж и традиционный герой — ученый, настолько погруженный в свою работу, что и поесть нормально не успевает. И традиции всеобщих восторгов перед подобными людьми уже как минимум две тысячи лет, хотя в прежние времена, понятно, речь шла скорее о гуманитариях, чем о технарях или математиках. Что такое для китайцев знания (любые) — видно как раз в эти дни, когда там идет ежегодная общенациональная лихорадка вступительных экзаменов в университеты: рвущиеся учиться — тема номер один. И, опять же, такое происходит не первое столетие.Но, с другой стороны, и у нас так было. Есть такая штука, математически не определяемая, но всем понятная: общественная атмосфера. И в нашей стране была вот точно такая атмосфера в великую эпоху "золотых 60-х".Именно интеллектуалы, ученые (упорные, самоотверженные, замечательные) были не единственными, но, пожалуй, главными героями той эпохи. Еще геологи (тоже, вообще-то, ученые), еще поэты и прозаики, которыми в научных городках восхищались. И не забудем, что — как мы сейчас с изумлением выясняем — в 60-е экономика росла поистине китайскими темпами, чуть не по десять процентов в год. Атмосфера, понимаете ли, была такая. Хорошо бы ее вернуть.Возвращаясь к нашему доценту и вообще к китайцам, там трудно проводить параллели с нашими шестидесятыми или, не дай Бог, семидесятыми. Но ясно, что нация переживает взлет восторга перед теми, кто занят инновациями, изобретениями, знаниями в целом. То есть в разные эпохи — разные герои. Здесь можно привести в качестве иллюстрации станцию московского метро "Площадь Революции", где стоят бронзовые фигуры (76 штук) самых разных персонажей: пограничник с собакой, шахтер с отбойным молотком и так далее. Так вот, на данном этапе развития Китая главной фигурой там признали бы человека с книгой (вообще-то, с компьютером).И, что важно, это знает более-менее весь мир. Образ Китая как мировой державы таков: это не просто первая по объему экономика мира, где сосредоточено около 30 процентов мирового производства. Речь сегодня прежде всего о производстве роботов, развитии технологий искусственного интеллекта, многом-многом другом. Да, и о военных технологиях тоже (из последних событий — создали чудо-двигатель для вертолетов). В первые четыре месяца этого года мы видим скачок на 9,5 процента китайского экспорта именно высокотехнологичных товаров.Сейчас в стране идет разработка очередного пятилетнего плана развития экономики, и вот как определяет ее главное направление обозреватель гонконгской South China Morning Post: план ставит целью укрепить "жесткую силу" державы благодаря производственному потенциалу и успехам в инновациях. Китай будет достаточно сильным, чтобы на него полагался весь мир, и достаточно самостоятельным, чтобы самому не зависеть от любых внешних шоков.И вот пример из текущих событий: сейчас в Лондоне идут переговоры между США и КНР по поводу того, что делать с импортом, экспортом, то есть как в целом поделить роли на мировой арене на длительную перспективу. Совсем недавно казалось, что суть ситуации в том, что администрация Дональда Трампа сначала страшно напугает Пекин удушением китайского экспорта вообще везде, а потом заключит классическую трамповскую сделку — по сути, распределит в свою пользу роли двух держав в мировой экономике.Но вот как видит нынешнюю ситуацию тот же гонконгский материал: похоже, что сделка обсуждается по формуле "редкоземы — полупроводники". То есть Пекин обязуется не душить США по части необходимых Америке минералов, в ответ США не будут душить Китай по части полупроводников. И только.Вернемся к той самой общественной атмосфере восторга перед самоотверженными учеными, ставшими главными героями наступившей эпохи. Конечно, здесь много причин — и уходящих корнями в китайскую цивилизацию, и проистекающих из реалий развития Китая в последние годы. То есть это их атмосфера. Но с учетом того, что и у нас такое случалось, все равно хочется этот опыт повторить.

https://ria.ru/20250605/zapad-2020930639.html

https://ria.ru/20250504/alyans-2014783339.html

https://ria.ru/20250523/avtoprom-2018503162.html

https://ria.ru/20250514/sdelka-2016751172.html

китай

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дмитрий Косырев https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

Дмитрий Косырев https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дмитрий Косырев https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

аналитика, китай, сша, дональд трамп, пекинский университет