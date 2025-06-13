https://ria.ru/20250613/kinofest-2022729006.html

Кинопоказы на "Евразия-Кинофесте" посетили около 30 тысяч человек

Кинопоказы на "Евразия-Кинофесте" посетили около 30 тысяч человек - РИА Новости, 13.06.2025

Кинопоказы на "Евразия-Кинофесте" посетили около 30 тысяч человек

Около 30 тысяч человек посетили показы фильмов на площадках II Международного фестиваля "Евразия-Кинофест" в Сочи, сообщила журналистам председатель совета АНО... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T23:28:00+03:00

2025-06-13T23:28:00+03:00

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СОЧИ, 13 июн - РИА Новости. Около 30 тысяч человек посетили показы фильмов на площадках II Международного фестиваля "Евразия-Кинофест" в Сочи, сообщила журналистам председатель совета АНО Евразия, депутат государственной думы Российской Федерации Алена Аршинова. "Около 30 тысяч зрителей посмотрели 100 фильмов, которые были представлены на "Евразия-Кинофест". И, что самое интересное, кинозритель вставал, стоя аплодировал", - сказала Аршинова. Посетителями первого Международного фестиваля кино стран Евразии, который проходил в Москве с 17 по 21 октября 2024 года, стали более 10 тысяч человек. Президент фестиваля, российский и узбекский кинорежиссер Джаник Файзиев перед официальной церемонией закрытия фестиваля рассказал журналистам, что практически на всех просмотрах был полный зал, в том числе на показах короткометражных фильмов. "Это мечта любого кинофестиваля. Понятно, молодые люди не всегда снимают нарративное кино, они пытаются высказаться, нащупать собственный язык, но на всех просмотрах зал был полным", - рассказал журналистам Джаник Файзиев. Зрители фестиваля в Сочи увидели около 100 международных кинопремьер. Среди всех картин вне конкурса была представлена гала-премьера фильма "Семь дней Петра Семёныча" Тиграна Кеосаяна, который посетили более 1100 зрителей. "Зал почти 7 минут аплодировал стоя, видимо бессознательно ожидая, что на сцену выйдет автор. Мы, конечно, все там ревели за кулисами", - поделился с журналистами Файзиев. Председатель совета АНО Евразия Алена Аршинова отметила, что всех участников объединяют, в первую очередь, традиционные ценности, историческая правда и запрос на думающее кино. "Тигран Кеосаян, когда задумывал этот кинофестиваль, сразу сказал, что нас ждет успех. Мы, конечно, верили и не верили, но все получилось. И после московского "Евразия-Кинофеста" он настоял, чтобы мы его провели в Сочи. И он, конечно, был прав", - подчеркнула Аршинова. Международный фестиваль "Евразия-Кинофест" проходил в Сочи с 6 по 13 июня, на площадках были представлены документальные и художественные фильмы из более 25 стран. I Международный фестиваль кино стран Евразии "Евразия-Кинофест" проходил в Москве с 17 по 21 октября 2024 года. Посетителями кинофестиваля стали более 10 тысяч человек. "Евразия-Кинофест" - это форум деятелей киноиндустрии стран евразийского пространства, целью которого является пробуждение у зрителей интереса к истории своей страны, традиционным и культурным ценностям, а также профессиональная поддержка талантливых кинематографистов.

https://ria.ru/20250606/simonyan-2021434372.html

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Церемония закрытия II Международного фестиваля "Евразия-Кинофест" Церемония закрытия II Международного фестиваля "Евразия-Кинофест" прошла в Сочи, передает корреспондент РИА Новости. Перед началом мероприятия председатель совета АНО "Евразия", депутат Госдумы Алена Аршинова и президент фестиваля российский и узбекский кинорежиссер Джаник Файзиев встречали участников и гостей - актёров, режиссёров, продюсеров и кинокритиков. "Спасибо всем, кто снимал, участвовал и смотрел. Вы сделали все возможное, чтобы объединить нас и столько стран… Вы вашим творчеством, вашей энергетикой объединяете страну, континенты, мир", - заявила Аршинова. Этот фестиваль стартовал 6 июня, на площадках были представлены фильмы из более 20 стран. 2025-06-13T23:28 true PT1M12S

II Международный фестиваль "Евразия-Кинофест" в Сочи На фестивале представят фильмы из более чем 25 стран, в конкурсной программе 53 картины. Продлится киносмотр до 13 июня. Церемонию открытия посетила Маргарита Симоньян, которая отметила, что этот фестиваль - "еще один шанс напомнить друг другу, что нас многое связывает". Я надеюсь, что все получат удовольствие, потому что идея эта замечательная, прекрасная. Объединить все евразийское пространство языком кино, языком творчества, добра, созидания. Это настолько про то, что любит мой муж Тигран 2025-06-13T23:28 true PT0M54S

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