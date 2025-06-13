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Хуснуллин оценил работу властей Вологодской области

Хуснуллин оценил работу властей Вологодской области - РИА Новости, 13.06.2025

Хуснуллин оценил работу властей Вологодской области

Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин посетил Вологодчину с рабочим визитом и совместно с губернатором области Георгием Филимоновым... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T20:49:00+03:00

2025-06-13T20:49:00+03:00

2025-06-13T20:49:00+03:00

вологодская область

вологодская область

россия

марат хуснуллин

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин посетил Вологодчину с рабочим визитом и совместно с губернатором области Георгием Филимоновым проинспектировал ход работ по строительству и благоустройству социально значимых объектов региональной столицы, сообщает пресс-служба губернатора. "В 2027 году Вологда отмечает юбилей! Городу исполнится 880 лет. Регион активно готовится. Особое внимание программе развития и благоустройства города. Приехал лично ознакомиться с ходом работ", — написал Хуснуллин в своем телеграм-канале. Он рассказал, что после осмотра объектов провел рабочую встречу с Филимоновым, где детально обсудили ключевые задачи и проекты к празднованию юбилейной даты. "Хочу поблагодарить коллег из Вологодской области, Георгия Юрьевича. Действительно, большая работа делается. Но задач еще много. Важно достойно подготовиться к юбилею, и главное – сделать город, регион еще краше и комфортнее для жизни и отдыха", — написал Хуснуллин. По данным пресс-службы губернатора, на сегодняшний день в Вологде идут работы по строительству и реконструкции шести объектов, на каждый из которых дано по два поручения президента Российской Федерации Владимира Путина. Речь идет о реставрации Вологодского кремля, реконструкции центральной набережной реки Вологды, площади Революции и Вологодского аэропорта, а также о строительстве малого транспортного кольца Вологды и кампуса СПО. Все эти объекты станут подарками областной столице к юбилею, который город будет отмечать в 2027 году. "Сегодня мы с Маратом Шакирзяновичем оценили, какой фронт работ нам предстоит, и взяли на себя обязательства сдать объекты в срок. Благодарю за поддержку и чуткость к экономическим потребностям Вологодской области и за то, что каждый наш вопрос приобретает форму конкретного решения. В первую очередь, конечно, это касается исполнения поручений президента России Владимира Владимировича Путина", — приводит пресс-служба слова Филимонова. В рамках рабочего визита Хуснуллин и Филимонов, в первую очередь, проинспектировали ход строительства Некрасовского моста, который станет частью малого транспортного кольца Вологды. Сейчас здесь завершают бетонирование пролетов и эстакадной части. Впереди — работы по гидроизоляции и устройству мостового полотна: проезжей части, тротуаров, ограждений, водоотвода, освещения, а также благоустройство подъездов. Следующей точкой на маршруте стала центральная набережная реки Вологды. Преобразить ее планируют в несколько этапов. Первый стартует уже в этом году с зоны у Вологодского кремля. До 2027 года будет выполнено устройство ливневой канализации, берегоукрепление и благоустройство пространства, построят пешеходные мостики и приведут в порядок берега. Еще одним объектом инспекции стала Кремлевская площадь, где сейчас идет масштабная реконструкция при поддержке компании "ФосАгро". Бригада уже демонтировала тротуарную плитку и меняет подземные коммуникации. Затем приступят к устройству нового покрытия, озеленению территории, установке малых архитектурных форм и обустройству ярмарочных павильонов. Здесь будет установлен памятник Ивану Грозному. Также Хуснуллин и Филимонов оценили ход первого этапа благоустройства площади Революции. Сейчас специалисты ведут земляные работы и археологические изыскания на территории Детского парка. В будущем здесь появятся большой детский комплекс с каруселями, качелями, батутами, туннелями и игровым фонтаном.

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вологодская область, россия, марат хуснуллин